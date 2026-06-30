Carlos Bianco: desbonaerizacion, desconurbanizacion y proyecto nacional de Kicillof

En Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, analizó los ejes de la construcción política que rodea al gobernador Axel Kicillof de cara a los próximos desafíos electorales. En ese sentido, desestimó las críticas que apuntan a una "conurbanización" de la política y argumentó que el objetivo actual es "ampliar los márgenes físicos, geográficos y de representación" del espacio hacia el resto del país. Para Bianco, la clave del éxito radica en replicar la tradición frentista del movimiento, advirtiendo que, en un eventual escenario de balotaje, "necesitaremos votos de otros sectores del campo popular y votos independientes también, obviamente".

Carlos Bianco es licenciado en Comercio Internacional y doctorado en Desarrollo Económico por la Universidad Nacional de Quilmes. Es el actual Ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, designado por el gobernador Axel Kicillof en diciembre de 2023. Anteriormente a su cargo actual, se desempeñó como Jefe de Gabinete de Ministros de la Provincia entre 2019 y 2021. Además, fue Secretario de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación entre 2013 y 2015.

Tu viaje a Santa Fe, en el contexto además del encuentro del socialismo santafesino, no puede no ser interpretado como parte del proyecto de construir una alianza que trascienda al peronismo en la candidatura presidencial del gobernador Axel Kicillof. Más allá de mi propia apreciación, me gustaría que vos nos cuentes cómo te fue y si realmente mi apreciación es justa o incorrecta.

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No, en primer lugar, aclarar: no fue en Santa Fe, fue acá en Ciudad Autónoma de Buenos Aires que se hizo una suerte de conmemoración de los 130 años del Partido Socialista y me invitaron a participar de un panel junto con diputados de otras fuerzas políticas, del radicalismo, de la Coalición CívicA, obviamente del socialismo. Fui a participar, se estableció un debate de cómo construir una fuerza política para disputar el año próximo frente a Milei. Hice una presentación, dije lo que pienso: que difícilmente le podamos ganar la elección a Milei si no es que hay un frente formado por varios sectores del campo popular. Después veremos cuáles son y en cuáles nos ponemos de acuerdo.

Que es lo que siempre hizo el peronismo, además; creo que no dije ninguna novedad. Y de hecho hice la referencia ahí en la misma charla de que, inclusive cuando Perón gana su primer mandato fue en el marco de un frente que estaba compuesto por radicales de FORJA, por socialistas, por conservadores, etc. Lo mismo pasó en el Frejuli en el año 73, el Frente Justicialista de Liberación. El Frente Justicialista de Liberación tenía no solo sectores del peronismo, sino otros sectores del campo popular. Lo mismo pasó en su momento con Néstor, con la transversalidad, con el Frente de Todos.

Siempre ha participado un conjunto de sectores y me parece que esa es la forma más lineal y directa de poder tener una mayoría, sobre todo en un sistema electoral que implica no solo unas elecciones generales, sino eventualmente, si no se define en primera vuelta, un balotaje. Y ahí seguramente no nos va a alcanzar solamente con los peronistas.

El fin de una era

Necesitaremos votos de otros sectores del campo popular, votos independientes también, obviamente. Hay gente que no participa políticamente, que no se identifica políticamente con ninguna fuerza, pero que vota. Y a esos sectores también hay que no solo interpretarlos, sino también representarlos. Así que sencillamente eso es lo que dije, no le quiero poner más valor de lo que fue.

Mi asociación con Santa Fe es porque allí donde el socialismo tiene más importancia. Al mismo tiempo, uno podría encontrar otro fenómeno también similar en Córdoba, con un peronismo radicalizado, una provincia que se siente radical, pero vota a peronistas. Entonces es un peronismo que tiene un componente más socialdemócrata, por decirlo de alguna manera, y que comparten Santa Fe, Córdoba y la provincia de Buenos Aires, el centro productivo. ¿Cómo sigue Axel? ¿Cómo sigue lo que podríamos llamar la nacionalización de la candidatura de Kicillof desde la provincia de Buenos Aires?

Me permito decir cómo sigue la nacionalización de una construcción política que intenta ampliar los márgenes físicos, geográficos, de la provincia de Buenos Aires, pero también de representación hacia otros sectores. En primer lugar, esas recorridas, esas visitas que fue haciendo Axel, primero tenían como contenido una agenda institucional de firma de convenios, de solucionar problemas compartidos con otras provincias. Y después, cada vez que viaja Axel al interior, también desde la editorial, le han pedido que haga la difusión de su libro. Por lo tanto, el gobernador, como una actividad, si querés, más académico-política.

Y también tenemos algún tipo de reuniones políticas con sindicatos, con referentes; en el caso de Corrientes, inclusive, fue una reunión directamente con el gobernador. Por ahora no tenemos prevista o confirmada ninguna visita a otra provincia, si bien hemos recibido muchas invitaciones para que vayamos a distintas provincias, pero es algo que seguramente el gobernador va a seguir haciendo en los próximos meses de cara a una construcción política que tiene el objetivo de confrontar contra Milei y contra sus políticas en el año próximo. Así que en eso estaremos en los próximos meses también.

Hay un proceso en el que parte del peronismo del interior critica continuamente al kirchnerismo por la conurbanización de la política. Dado que en el conurbano se concentra la mayor densidad geográfica de votantes, el kirchnerismo puso mucho foco en el conurbano y en el interior muchas provincias gobernadas por peronistas tienen cierto resentimiento a la conurbanización. Entonces un proceso, es desconurbanizar. Obviamente la provincia de Buenos Aires es mucho más que el conurbano, es la provincia más industrial, también la provincia más agropecuaria. Pero otro proceso, es salir de la provincia de Buenos Aires, que es como salir del conurbano en un proceso más amplio para construir algo nacional, y que es lo que se le critica al kirchnerismo de haberse concentrado excesivamente en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo se hace ese proceso de desbonaerensización y al mismo tiempo ganar la provincia de Buenos Aires? Y luego te quiero preguntar a vos de tu propia candidatura.

Yo también creo que no es que hay que desbonaerensizar o como se diga. No es que haya un neologismo, sino que es que hay que ampliar. No le quiero poner una connotación negativa porque además es la provincia que gobernamos, sino que tenemos que seguir haciendo lo que hicimos en la provincia de Buenos Aires, en toda la provincia de Buenos Aires, y ampliarlo hacia otras provincias. Remarco lo de toda la provincia de Buenos Aires porque nuestra gestión, el gobierno de Axel, probablemente haya sido el gobierno que más ha hecho políticas específicas para el interior de la provincia de Buenos Aires. Y cuando uno analiza los resultados de la elección provincial, por ejemplo, del 22 de octubre del año pasado, el peronismo ganó 100 municipios. De los 135 ganó 100, obviamente la mayoría en el interior de la provincia de Buenos Aires.

Y yo creo que hay un prejuicio de que el peronismo no es fuerte en el interior, en las zonas rurales, en el campo, etcétera. Y quedó demostrado el año pasado, al ganar 100 municipios, de los cuales aproximadamente 70 eran del interior de la provincia de Buenos Aires, que el peronismo tiene un plan, tiene un programa y tiene una preocupación por la realidad de las personas que viven en entornos no urbanos, o no solamente urbanos. Y eso tiene que ver con dos cosas, creo yo.

Primero, específicamente a los lugares del interior, a los pueblos del interior, a las ciudades del interior, a los municipios del interior más rurales de la provincia de Buenos Aires, por decir nuestro programa de caminos rurales, nuestro programa de policía rural, de seguridad rural, nuestro programa de centros universitarios en los distritos del interior del país, nuestro programa de mercados bonaerenses y de frigoríficos financiados por el gobierno provincial en esos lugares, nuestros programas productivos, nuestras herramientas productivas en parques industriales del interior del país; o sea, un conjunto de programas que se diseñaron desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires que tenían aplicación y ejecución específica en los municipios del interior.

Y creo que la gente ha reconocido, por primera vez, que nos ocupábamos de zonas que habían sido muy postergadas, entre otras cuestiones, por especulaciones políticas. Porque, de hecho, muchos cuando llegamos acá nos decían: "No, en la provincia de Buenos Aires te tenés que ocupar solo del conurbano, que es donde está la mayoría de los votos, el resto después veamos". Y nosotros creemos que es al revés, y es lo que nos dijo Axel el primer día de gobierno: "Nos tenemos que ocupar de los 135 municipios, de los 17 millones de bonaerenses, sin importar la fuerza política que gobierna cada municipio, la población que tiene cada municipio, la distancia con los centros urbanos de cada municipio, etc.".

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Y el otro punto que también nos ayudó muchísimo electoralmente, pero también políticamente y en la gestión, es la permanente recorrida del gobernador, no solo por el conurbano, sino por todos los municipios de la provincia de Buenos Aires. El gobernador ya ha dado seis o siete vueltas completas a la provincia de Buenos Aires visitando cada uno de los municipios. Es una presencia muy territorial, una cercanía muy grande y la aplicación de programas específicos para los problemas y necesidades de los bonaerenses del interior. Yo lo que creo que hay que hacer con el resto del país es ampliar esto, que no sea solo específico para el interior de la provincia de Buenos Aires, sino empezar a tener una práctica de cercanía, de visita, de escucha, de interpretación de lo que piensa cada uno de los peronismos provinciales, pero también pensar programas de gobierno para esos sectores.

Y que muchos de esos programas de gobierno ya son los que aplicamos en el interior de la provincia de Buenos Aires. Todos estos programas que yo te comenté son fácilmente escalables a otras provincias. Ese es un poco el método que estamos llevando adelante. Un método de mucha recorrida, un método de mucha cercanía, pero también de soluciones prácticas, políticas, políticas de gestión específicas para los problemas y las necesidades de las poblaciones del interior, de otras zonas.

Entrevistamos el otro día a Duhalde, que él decía que desde su movimiento de desarrollo había invitado a Ferraresi a integrarse, cosa que ya había hecho antes con Alak, y decía que le gustaría que un intendente fuera gobernador y planteaba estos dos casos. Y por el otro lado, entrevistamos a Sergio Berni, el exministro de Seguridad de la provincia, y decía que la lógica es que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, o el candidato, sea el hombre de confianza de Kicillof, o sea, vos. ¿Qué vas a hacer vos como candidato en la provincia de Buenos Aires?

En primer lugar, yo creo que hay muchos compañeros que están capacitados, que están en condiciones de gobernar la provincia de Buenos Aires por su experiencia política, por su experiencia de gestión. En mi caso particular, yo voy a hacer lo que me diga el gobernador. Te lo digo de otra forma: ¿a qué compañero peronista, compañera peronista, qué dirigente peronista de la provincia de Buenos Aires no le gustaría ser gobernador, o ser intendente, o representante a su población? Obviamente te digo que sí, y para mí sería un honor. Ahora, yo voy a hacer siempre lo que me plantee el gobernador. Y el gobernador todavía no me ha dado ninguna instrucción al respecto, así que yo sigo trabajando de Ministro de Gobierno en la provincia de Buenos Aires. Y es una función que me encanta y que la hago con mucha pasión.

RM/MSS