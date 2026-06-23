"Hay sectores más preocupados por criticar a compañeros que a Milei", la dura respuesta de Carlos Bianco a Máximo Kirchner

El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, mano derecha del gobernador Axel Kicillof, cruzó con dureza este martes a Máximo Kirchner tras los reproches lanzados por el líder de La Cámpora el pasado fin de semana.

Durante una entrevista radial, el funcionario provincial lamentó el tenor de la disputa interna al asegurar que "hay sectores del peronismo más preocupados por criticar a los compañeros que por criticar a Milei, que es el verdadero adversario y quien está destruyendo a nuestro país".

La respuesta de Bianco se produjo tras el acto que La Cámpora encabezó en Parque Lezama en el marco del Día de la Bandera y al cumplirse un año de la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner.

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Máximo Kirchner, directo a Kicillof: "Hablan de unidad del peronismo y ni siquiera van a verla a Cristina"

Allí, el diputado nacional y único orador del evento había apuntado de manera implícita contra la gestión de Kicillof al quejarse de los dirigentes que "niegan la figura de Cristina" y cuestionar que "los que todos los días hablan de unidad ni siquiera son capaces de ir a verla".

Frente a esto, la Jefatura de Asesores bonaerense buscó reordenar el eje de la discusión pública, priorizando el combate a las políticas nacionales por sobre las diferencias en el plano bonaerense.

La relación entre Axel Kicillof y Cristina Kirchner

Al ser consultado sobre el supuesto distanciamiento entre el gobernador y la exmandataria, Bianco desmintió categóricamente las acusaciones de aislamiento que deslizó el hijo de la vicepresidenta de la Nación. "Entiendo que hay algún sector que reclama eso, pero no es cierto porque la fue a visitar el año pasado el gobernador a Cristina", aclaró el ministro.

Axel Kicillof y Máximo Kirchner; la disputa por la conducción del peronismo y el armado electoral de cara a 2027 sumó un nuevo foco de conflicto.

En ese sentido, el funcionario de máxima confianza de Kicillof detalló el esquema de funcionamiento que mantiene el Poder Ejecutivo provincial con el Instituto Patria. "Nosotros a través de distintos contactos estamos permanentemente en comunicación indirecta con todos los sectores. Mantenemos los contactos por las vías que corresponden, pero mientras gestionamos la provincia más grande de Argentina", remarcó, diferenciando la lógica de la gestión diaria de las demandas del aparato partidario.

"Acá el verdadero problema es Milei. No es ni Cristina ni Axel, por eso las discusiones no se tienen que centrar en el compañero sino en Milei, y últimamente somos muy pocos los que criticamos a Milei", insistiría.

El debate por las candidaturas del peronismo para 2027

El acto de La Cámpora en San Telmo no solo incluyó reproches por la falta de acompañamiento presencial a Cristina Kirchner, sino que operó como un fuerte operativo clamor para postularla formalmente de cara a los próximos turnos electorales. "Está muy claro de quién debe ser la conducción de este proceso político. Queremos tener una candidata y no candidatos por default", había disparado Máximo Kirchner en el cierre de su discurso.

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Bianco evitó polemizar de forma directa con las pretensiones de la organización kirchnerista: "No vamos a entrar en interpretaciones ni calificaciones, no era para eso el acto". Sin embargo, sentó una postura firme respecto a los tiempos políticos del oficialismo provincial. "Cada sector del peronismo tiene que trazar su camino, es válido que tengan sus estrategias políticas y electorales. Creemos que es prematuro hablar de candidaturas", advirtió.

Finalmente, el ministro recordó la hoja de ruta trazada por el propio gobernador bonaerense al cierre del año pasado, señalando que el foco actual está puesto en el territorio y la administración pública.

"Este año era de construcciones políticas. Eso estamos haciendo, recorriendo las provincias y el interior de la PBA. El año que viene veremos cuál es el mejor método para que el campo popular tenga sus candidaturas. Nosotros, más allá de las construcciones políticas, tenemos una obligación todos los días gestionando una provincia. Este año nos dedicamos prioritariamente a esa gestión y, cuando termina la jornada laboral, hacemos política", concluyó.

MEG