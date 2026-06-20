Maximo Kirchner, directo a Kicillof: "Hablan de unidad del peronismo y ni siquiera van a verla a Cristina"

Máximo Kirchner encabezó este sábado un banderazo en apoyo a Cristina Kirchner realizado en Parque Lezama, allí pronunció un severo discurso para que resonara puertas adentro del peronismo, y uno de las frases más filosas que dejó tuvo como obvio destinatario al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Aunque evitó decir su nombre de manera puntual, el legislador hijo de la exmandataria se refirió a "los que hablan todos los días de la unidad del peronismo", pero disparó hacia La Plata cuando señaló que quienes en público sostienen esas posiciones, "ni siquiera son capaces de ir a ver a Cristina" en el departamento de la calle San José 1111 en que cumple su prisión domiciliaria.

El diputado nacional fue el único orador de la convocatoria y aprovechó el acto para enviar un mensaje a los sectores que promueven un peronismo más dialoguista que se convierta en una opción de poder que pueda competir con La Libertad Avanza con chances de volver al poder en 2027. "Los que todos los días hablan de unidad ni siquiera son capaces de ir a verla a San José 1111", indicó Máximo entre aplausos de los militantes, muchos de ellos de La Cámpora, el sector que aglutina el grueso del ultrakirchnerismo en el seno bonaerense, donde incluso mantiene una presencia importante en el Gabinete provincial.

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Máximo Kirchner alertó en el Parque Lezama: "No sea cosa que lleguemos otra vez al gobierno y terminemos con un presidente peor que el actua

Además, remarcó que "está muy claro quién debe ser la conductora de este proceso", en una definición que volvió a ubicar a Cristina Kirchner como la principal referencia política del espacio.

Máximo Kirchner endureció el tono contra la interna del peronismo

Durante su discurso, Kirchner también cuestionó a dirigentes que, según planteó, priorizan intereses económicos por encima del proyecto político del peronismo.

"Quisiera que me expliquen esos supuestos compañeros si vamos a juntar votos siendo empleados de las mineras y petroleras", expresó, en una de las frases más resonantes de la jornada.

El legislador sostuvo que el movimiento debe recuperar una agenda centrada en los trabajadores y pidió evitar disputas que, a su juicio, terminan debilitando al espacio político en un contexto de reconfiguración opositora.

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El acto reunió a militantes kirchneristas, dirigentes de La Cámpora y organizaciones afines, que volvieron a reclamar por la situación judicial de Cristina Kirchner y reiteraron el pedido de su libertad. La convocatoria se realizó en el marco del primer aniversario desde que la expresidenta comenzó a cumplir prisión domiciliaria tras la confirmación de su condena en la causa Vialidad.

Las declaraciones de Máximo Kirchner se producen en un momento de fuerte debate interno dentro del peronismo, atravesado por diferencias sobre el liderazgo del espacio y la estrategia electoral de cara a las próximas elecciones de 2027.

RG