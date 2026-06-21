Banderazo con tres consignas: dardos a Kicillof, Cristina candidata y unidad con condiciones

A un año de su detención, la disputa por el rol de Cristina Kirchner en el peronismo y la consigna de su liberación como eje político llegaron ayer a Parque Lezama, en el barrio porteño de San Telmo, con miles de militantes y un único orador que no le escapó a la disputa interna.

La semana había adelantado el fin de la frágil tregua cuando volaron los cruces entre el kirchnerismo duro, el peronismo del interior que critica la conducción de la titular del PJ y el kicillofismo, que muestra independencia, mientras la Justicia volvía a advertir a la dos veces presidenta que el arresto domiciliario estaba en peligro por una bandera colgada en su balcón. Así llegó ayer.

El escenario de Parque Lezama recibió a miles de militantes que escucharon a Máximo Kirchner como único orador. El discurso fue directo a la discusión que atraviesa hoy el peronismo sobre el rol que debe ocupar en la discusión de 2027 Cristina Kirchner y sobre una consigna de liberación que muchos prefieren que quede lejos del eje de campaña.

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“Está muy claro quién debe ser la conductora de este proceso”, lanzó el diputado nacional. Y arremetió: “Los que todos los días hablan de unidad ni siquiera son capaces de ir a verla a San José 1111 para ver cómo está”. La referencia a Axel Kicillof –quien visitó a la expresidenta una sola vez en todo el año, y tampoco estuvo en Parque Lezama– no necesitó nombre propio para ser entendida por todos en el parque y fuera de él.

“El problema es que hay dirigentes que ven al peronismo como un vehículo de acceso al poder y no como una doctrina que pone al pueblo de pie”, continuó. Y profundizó: “Muchas veces durante este año hemos visto y escuchado que algunos integrantes de nuestro propio partido buscan negar la figura de Cristina, transformados en ser consultores y olvidados de ser militantes.”

La puntería fue también para otros dirigentes peronistas del interior como la senadora Carolina Moisés, que esta semana salió a cuestionar a CFK y sostuvo que quienes plantean construir una candidatura para liberar a la exvicepresidenta “están en Disney”. “Algunos esperaron a poner en duda la conducción una vez que estuvo presa, pero cuando estaba libre y se presentó a elecciones, nadie asomó la cabeza”, fustigó Máximo.

Hubo otro pasaje que buscó exponer la contradicción de los sectores que negocian con el gobierno. Mencionó al gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, como ejemplo de quienes “dieron quórum a la reforma laboral que le quita derechos, oportunidades y futuro a millones de argentinos”. Y amplió el cuestionamiento: “Si alguno piensa que esa mujer que le dio 8 años a la Argentina desde la presidencia resta votos, quisiera que me expliquen esos supuestos compañeros si vamos a juntar votos siendo empleados de las mineras y petroleras en el Congreso nacional argentino.”

Aunque cumple prisión domiciliaria y pesa sobre ella la imposibilidad de volver a ejercer cargos públicos, Máximo Kirchner pidió por su postulación: “Queremos tener a Cristina de candidata y no candidatos por default”, dijo. En las últimas elecciones, el peronismo parece haber ido en ese sentido. ¿También mensaje para el gobernador bonaerense? Sí.

En el kirchnerismo explican que hablar de Cristina candidata es una posición política clara para marcar que se va a trabajar para que las condiciones actuales cambien. Quieren demostrar además que aún hay una militancia activa que pide por ella.

Esto no significa que si finalmente ella no puede, no vaya a tener candidato propio en unas internas partidarias. Otro mensaje al gobernador bonaerense: hoy no hay ningún candidato natural.

En el acto Máximo advirtió además sobre los riesgos de la unidad sin condiciones. “No sea que lleguemos otra vez al gobierno y alguien se coma los mocos y otra vez vayamos todo para atrás y terminemos con un presidente aún peor que el actual”, dijo. Una alusión siempre presente cuando se trata de reconocer el fracaso del gobierno de Alberto Fernández después de haber ganado las elecciones sin un rumbo definido.

En el cierre lanzó: “Si nuestra gente no es prioridad, ¿para qué la vamos de dirigentes? Y si tenemos miedo de representar los intereses de la gente, demos un paso al costado y dejemos a los que realmente tienen coraje de plantarse para defender a quienes necesitan.”

En la plaza estuvieron los intendentes Federico Otermin, Mariel Fernández, Fernando Espinoza, Mayra Mendoza, Fernando Gray, Mario Ishii, Julio Zamora, Julián Álvarez, entre otros. También dirigentes como Juan Grabois, Guillermo Moreno, Jorge Capitanich y Martín Sabbatella. Al pasar lista, el gran ausente fue el gobernador bonaerense aunque el Movimiento Derecho al Futuro envió representantes. Al terminar el encuentro, las columnas de militantes se empezaron a movilizar hacia San José 1111. Sonó Carlos “Indio” Solari con Mi perro dinamita, Todo preso es Político y Vamos las Bandas. El mensaje de Parque Lezama tuvo destinatarios muy concretos. El camino hacia 2027 acaba de empezar.