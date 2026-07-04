Rodríguez Larreta: "Que Milei no joda más con la casta"

El exjefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta cuestionó en duros términos al gobierno de Javier Milei al sostener que “no joda más con la casta”.

“Ellos están hoy apoyando una idea diferente, es la idea libertaria. La idea de un presidente que te dice ´lo único que vale es la estabilidad´, la idea de un presidente que te dice ´si no pensás como yo, sos un hijo de puta´, aseguró al referirse al rol del PRO en declaraciones al streaming Ahora Play.

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“Que no joda más con la casta”

“Ya había (casta) con Scioli, con los Menem y con un montón. Que no joda más con la casta, Milei ya ni lo dice. Yo creo que no menciona la palabra casta, se le cae la cara antes de mencionarla”, señaló en tono crítico.

“Y no es de ahora porque nombró uno en los últimos dos meses, ya desde hace tiempo venía”, remarcó en diálogo con Claudio Jacquelin y Giuliana Maglietti.

“Como en todos los sectores hay gente buena, políticos buenos, otros regulares y otros malos. Y posiblemente si vos ves la trayectoria de la Argentina y el resultado hubo más malos que buenos, pero hay gente que laburó muy bien”, analizó.

“Yo creo en la experiencia también, la experiencia vale. La experiencia para trabajar en el Estado se hace trabajando en el Estado, no hay otra”, insistió Rodríguez Larreta.

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CABA

Por último señaló que “Jorge Macri haciendo todos los deberes para ser el candidato de Milei” en CABA. “Es obvio que está buscando eso”, concluyó.