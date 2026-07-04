Santilli se aferra a los gobernadores pero el PRO y la ola polar le empañaron el estreno

La recaudación cayó 7,4% en junio. En los últimos once meses solo creció en mayo pasado cuando se liquidó Ganancias. La perspectiva indica que la caída de la recaudación continuará. Todo ello no impidió que el martes pasado el contador público Diego César Santilli asumiese como jefe de Gabinete de ministros de la Nación rodeado por gobernadores aliados.

Se trató de una postal inusual por dos motivos. Por un lado el respaldo de los jefes territoriales teniendo en cuenta que ni La Libertad Avanza ni Javier Milei cuentan con un solo gobernador. Por el otro, por la presencia de Manuel Adorni quien se fundió en un abrazo junto con Santilli y el Presidente tras la jura. Una incomodidad que flotó en el aire del Salón Blanco de la Casa de Gobierno con la presencia del hiperdesgastado exvocero.

La invitación a los mandatarios la cursó presidencia pero se trató de un gesto que buscó consolidar el trabajo que Santilli venía realizando desde la cartera de Interior, y que retendrá en el reformateo del organigrama a través de Gustavo Coria. Ayer salió en el Boletín Oficial parte de la nueva estructura de la jefatura de Gabinete.

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Las publicación fue el punto de largada para una estructura previamente planificada donde combinará la conducción del Gabinete con la contención de los gobernadores. Es decir que, será jefe de los ministros y ministro del Interior a la vez. Coria, hombre de estrecha confianza de “El Colo”, tendrá en sus manos dos áreas muy delicadas del dispositivo electoral. Controlará la Dirección Nacional Electoral (DINE) y el Correo Argentino, donde el asesor Santiago Caputo mantuvo una influencia superlativa. Con ese esquema, Santilli desdoblará su agenda entre la conducción de la jefatura ministerial y la contención de los mandatarios provinciales. De ahora en adelante, dicen, no los llevará a la Casa Rosada, donde ya los recibió, sino que los visitará como hizo cuando quedó al frente de Interior.

Pese al apoyo de los aliados, Santilli ya comienza a ver las dificultades de la tarea que tiene por delante: consolidar el vínculo con los gobernadores para consolidar la agenda legislativa que quedó empantanada, producto del bizarro ex jefe de Gabinete.

El primer objetivo es destrabar la discusión por la reforma política. Una discusión que quedó trabada desde hace semanas pero no por Adorni, sino porque los gobernadores no quieren darle a la Casa Rosada el diseño electoral el año próximo a cambio de nada.

Tan trabada quedó la discusión que Karina Milei pidió acelerar. Santilli entonces le dio mayor volumen a una idea que surgió de su cartera. “Las colectoras”. Un sistema que Mauricio Macri sacó de la ley electoral años atrás. Ahora, los libertarios, urgidos por eliminar (o suspender) las primarias volvieron a activar.

De la propuesta surge una lectura que hacen en la Casa Rosada. Los libertarios creen que los mandatarios desdoblaran en su gran mayoría las elecciones provinciales y entonces surge la propuesta de las “colectoras”, listas de diputados nacionales que responden a un gobernador local pero que terminan alimentando la fórmula que encabece Milei.

Pero Santilli no solo tiene el visto bueno de los gobernadores y de Karina. También maneja buena sintonía con Luis “Toto” Caputo, el hombre que maneja la caja del Estado. Santilli fue quien convenció al ministro de “abrir la billetera”, y activar el adelanto de fondos para las provincias a tasas bajas.

El buen dialogo con el titular del Palacio de Hacienda es clave en un Gobierno que tiene en el ajuste y en la baja de la inflación a sus principales banderas. Por ello, la baja de la recaudación activa las alarmas y solo depara más ajustes y recortes.

La obligación de Santilli y de Caputo de sostener el superávit fiscal choca con las voluntades en el Senado. Allí, el proyecto de “zonas frías”, es decir de nuevos recortes al esquema de subsidios a la tarifa del gas en buena parte del país no junto apoyos. Para colmo de males, Santilli, el “encantador de serpientes”, sufre las inclemencias climáticas de la “bomba polar”.

Pico de consumo de gas para calefaccionar los hogares y abastecer a las industrias. Un combo que motiva a los gobernadores a no querer acompañar y pagar el eventual costo político.

El miércoles, Santilli se trasladó hasta el Senado en donde estuvo junto a Patricia Bullrich y los funcionarios de Energía, Daniel González y María Tettamanti. La discusión quedó postergada para mediados de agosto y en el oficialismo hay quejas: “las provincias que producen gas quieren cobrar regalías por el valor pleno pero quieren tarifas subsidiadas”, rezongan.

Comienza la segunda mitad del año y se avecina el tratamiento del principal proyecto de ley de la segunda mitad: el Presupuesto 2027. ¿Habrá crecimiento y desinflación en año electoral tal como menciona en el adelanto de Presupuesto que envió el Gobierno al Congreso?

Otro punto nodal del arribo de Santilli a la jefatura de Gabinete es el vínculo con el PRO. En el Gobierno observaron las maniobras de Mauricio Macri como un intento burdo de “subirse” al arribo del “Colo” a la jefatura de Gabinete.

Este viernes, el partido amarillo emitió un comunicado marcándole la cancha al oficialismo. Los liderados por Macri señalaron estar dispuestos a trabajar en “Ficha Limpia”, “desalojo y usurpación de tierras”, “reforma del código penal”, “agravamientos de penas para homicidios”, y una batería de proyectos que en la gran mayoría de los casos, no son las prioridades del oficialismo.

En la reunión que el Presidente y Karina encabezaron el miércoles pasado en la Casa Rosada, quedaron establecidas una serie de prioridades: reforma política, zonas frías, y la modificación de Inocencia Fiscal.