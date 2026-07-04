La vicejefa porteña destrozó la educación sexual y desató un inesperado caos político en la Ciudad

“La ESI (educación sexual integral) les fue metiendo ideas a los chicos, en especial a temprana edad. Un niño que juega en sala de 5 con una muñeca entonces hay una institución que ya le dice al niño que tal vez nació en un cuerpo equivocado”. La vicejefa porteña, Clara Muzzio, cuestionó duramente la ESI, a la que calificó como una “trampa mortal” que “destruye la cabeza de los niños” y desató una oleada de críticas y un caos político de dimensiones en la Ciudad.

El conflicto se vio a viva voz en la sesión que se dio en la Legislatura porteña que preside Muzzio cuando tenía que dar su informe semestral a los diputados el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny, quien solo escuchó planteos sobre ese tema y apenas un par de cuestionamientos sobre otras temáticas. La sesión, presidida por la vicejefa, se transformó en una catarata de halagos al funcionamiento de la ESI y severas críticas a las palabras de Muzzio, quien escuchó las palabras de las distintas bancadas.

La primera en plantearle abiertamente su desacuerdo fue la legisladora larretista Guadalupe Tagliaferri quien tuiteó: “Ignorante y peligrosa”, y fue una de las que dio a conocer la entrevista donde Muzzio hablaba de la ESI. El diputado Emmanuel Ferrario, que preside el bloque de Horacio Rodríguez Larreta y Graciela Ocaña, incluso apuró un pedido de informes para que tanto el área educativa como sanitaria informen si hubo cambios en la ESI y si el Gobierno porteño pensaba modificar la política que fue impulsada por todos los partidos cuando se sancionó la ley original hace más de veinte años.

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Horas antes de que Sánchez Zinny llegue al recinto, la jefa del bloque del PRO, Silvia Lospennato, fue llamando de a uno a los presidentes de las otras bancadas para saber por dónde iban a ir las preguntas a Sánchez Zinny. Del otro lado del teléfono escuchó siempre: “la ESI”. Respiró aliviada. Incluso se la escuchó decir: “¿La verdad? Mejor que vayan con eso”. Lospennato no podía decirlo pero compartió ideológicamente buena parte de las críticas a Muzzio. Y no fue la única: buena parte, o casi todos, los de bloque del PRO apoyan la ISE como política de Estado.

Durante la sesión la vicejefa se mostró sorprendida que las preguntas se centraran alrededor del tema. “No pensó que iba a tomar semejante envergadura, pero es lo que ella piensa”, le cuenta a PERFIL uno de los que trata a diario con ella.

En su alocución la presidenta del bloque UCR Evolución, Manuela Thourte, quien pasó buena parte de su carrera estudiando la temática, reveló un estudio que realizó en 2020 el Ministerio Público Tutelar de la Ciudad dio cuenta que entre el 70 y el 80 por ciento de los niños, niñas y adolescentes de entre 12 y 14 años que pasaron por la Sala de Entrevistas Especializada del organismo pudieron comprender que fueron abusados después de recibir clases de Educación Sexual Integral. En otras palabras: el principal motivo de la develación del abuso fueron las clases de ESI.

Una paradoja política: a cargo del ministerio Público Tutelar está Carolina Stanley, una amiga personal de Muzzio quien viene asesorándola hace años y hasta colocó funcionarios de su equipo en la vicejefatura en áreas sensibles.

En otro tramo de su alocución, con sorna, Thourte dijo que estuvo “buscando en los contenidos del ministerio de Educación porteño si hubo cambios en la ESI” y no encontró “nada”.

Leandro Santoro, del bloque peronista Fuerza por Buenos Aires, fue más duro aún: “Está equivocada. Con mucho respeto le voy a pedir a usted que reflexione sobre esto porque la Ciudad, que es diversa, necesita que su vicejefa de Gobierno pida disculpas a todos los que ofendió”.

Hasta Juan Pablo Arenaza, bullrichista de La Libertad Avanza, criticó a Muzzio por sus declaraciones.

Por su lado, en Uspallata se preguntaron en estas horas: “¿Para qué se corta sola?”. Y negaron, ante PERFIL, que ni en Educación ni en Salud piensen como la vicejefa. Tampoco piensa eso Jorge Macri, quien está de acuerdo con la ESI como política de Estado.

“En todo caso puede haber un debate sobre sus contenidos y su implementación”, explicaron las fuentes del PRO.

La idea de salir con temas disruptivos es de Nicolás Merchensky, subsecretario y uno de los más influyentes en la vicejefatura. También colabora con ella Julián Gallo, un experto en redes que trabaja con el PRO hace años. Muzzio explica a sus allegados que lo que plantea es a título personal y que son sus convicciones. Pero los ministros se cansaron ya de rezongar sobre los hilos de Twitter con temáticas que no tienen nada que ver con la estrategia reeleccionista de Jorge Macri.

Ayer por la mañana en la Legislatura porteña hubo quienes, por lo bajo, hasta plantearon que era causal de juicio político. Nadie se atrevió a decirlo en público.