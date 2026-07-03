Las eliminación de las PASO, la deuda y el fin de las contingencias

En las primeras horas de su gestión como jefe de Gabinete, Diego Santilli dio dos definiciones para tener en cuenta, una atada a la otra: trabajará para la reelección del presidente Javier Milei y su prioridad es eliminar las PASO (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias).

La eliminación de las PASO está incluida en el proyecto de reforma política que el Gobierno envió al Senado en abril y comenzó a ser tratado en la Comisión de Asuntos Constitucionales a mediados de mayo. Por tratarse de una iniciativa de reforma del sistema electoral, necesita el voto de la mitad más uno de los miembros de la Cámara (37 senadores, 16 más que los que reúne el oficialismo) para su aprobación y su pase a Diputados.

Santilli viene negociando el contenido del proyecto desde su paso por el Ministerio del Interior en una larga secuencia de reuniones con los gobernadores, saga que continúa desde su empoderamiento como ministro coordinador.

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En un gesto de fuerte sintonía, de visible contraste con los meses de agonía de su antecesor Manuel Adorni, trece mandatarios aliados del Gobierno asistieron a la jura de Santilli el martes, en el Salón Blanco de la Casa Rosada. Aunque en la UCR y el Pro se han mostrado renuentes a la idea, se dice que habría un buen número de voluntades entre los gobernadores por la eliminación de las PASO. Incluso cuando aún no está definido qué daría el Gobierno a cambio.

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Las crónicas recogen sin embargo que propondría la implementación de colectoras a la candidatura de Javier Milei a la reelección, que a la vez actúen como una competencia entre candidatos a legisladores nacionales de una misma fuerza. El sistema debería adaptarse a la boleta única de papel -ya usada en las elecciones de medio término de 2025-, de manera que el rostro del candidato Milei aparecería en las columnas de cada uno de los partidos que lo apoyan.

El Gobierno buscaría además impedir que las provincias desdoblen sus elecciones locales, que es una prerrogativa de los gobernadores. Se duda acerca de qué clase de competencia está dispuesto a plantarles Karina Milei a sus aliados en una elección simultánea, el mismo día de las nacionales. Una cuestión especialmente sensible para los gobernadores, como quedó en evidencia el año pasado.

El diseño de la reforma será tema de la reunión de la mesa política del Gobierno de la semana próxima, a la que Santilli asistirá por primera vez en su carácter de jefe de Gabinete. Aunque el Gobierno busca acelerar con el impulso de la nueva etapa que parece abrir la salida de Adorni, la negociación tendrá sus tiempos. Todo indica que lo que se resuelva con los gobernadores no será tratado en el Congreso antes del receso invernal. Una incógnita: ¿Los partidos nacionales aliados -el Pro, la UCR- se pronunciarán sobre la reforma electoral antes del tratamiento legislativo?

En la entrevista que le hizo Jorge Fontevecchia este jueves en NetTV, el ex senador y ex titular del Comité Nacional de la UCR Ernesto Sanz, caracterizó las PASO como “la herramienta más eficaz” para construir una alternativa al proyecto de Milei. El instrumento aplica a ese propósito cualquiera sea el gobierno: las primarias promueven alternativas, dirimen liderazgos y legitiman candidaturas. Desde su implementación, se han convertido en la primera de dos y hasta tres instancias (para el caso de balotaje) del sistema electoral argentino. Hasta que fueron suspendidas por ley en 2025, cosa que se busca replicar.

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Sanz hizo una observación acertada en esa misma entrevista sobre la urgencia que esconde la reforma: dijo que Milei necesita despejar las dudas sobre la continuidad de su proyecto económico. De esta manera, la reforma no está motivada tanto por una razón electoral como por “una razón de gobierno”. “Quiere eliminar las Paso y cerrar el acuerdo de Milei como único candidato hoy. Quiere mostrarlo hoy”, dijo.

A igual necesidad podría responder la afirmación del ministro de Economía sobre los vencimientos de deuda que enfrenta la Argentina. Días atrás, en el encuentro anual del Instituto Argentino de Finanzas, Luis Caputo aseguró que “están totalmente cubiertos los vencimientos por todo el mandato del presidente Milei”.

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, los vencimientos en moneda extranjera para lo que resta del año alcanzan a US$ 10.000 millones, un 44% de los cuales (US$ 4.500 millones) son títulos públicos que vencen la semana próxima y representan el mayor peso de la deuda. Los fondos destinados a ese pago serían dólares del Tesoro depositados en el Banco Central, colocaciones de deuda local y créditos con compromiso de recompra (Repo) de bancos internacionales. Se anunciará en breve.

Respecto a los pagos de 2027, que suman más de US$23.000 millones, el secretario de Finanzas Federico Furiase dijo el lunes último en el Congreso Nacional Pyme que “están prefinanciados” con préstamos con garantías de los organismos multilaterales “y otras fuentes de financiamiento”.

La reforma electoral, un seguro para la continuidad de Milei. La ingeniería financiera, un seguro contra default. Milei, tras el sueño de dominar el tiempo y las contingencias.