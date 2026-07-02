Denunciaron penalmente a Javier Milei por autorizar ejercicios militares con tropas de Estados Unidos en la Argentina

El diputado nacional de Unión por la Patria, Juan Marino, presentó una denuncia penal contra el presidente Javier Milei por el ingreso de tropas de Estados Unidos al país para realizar ejercicios militares. La presentación también alcanza al ex jefe de Gabinete Manuel Adorni, al ministro de Defensa Carlos Presti, al canciller Pablo Quirno y al ex secretario de Comunicación Javier Lanari.

La denuncia fue presentada ante la Justicia Federal con el patrocinio del abogado Eduardo Barcesat y quedó radicada en el Juzgado Federal N.º 10, a cargo del juez Julián Ercolini.

Qué cuestiona la denuncia

Según sostuvo Marino, el Gobierno autorizó mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) el ingreso de más de 350 militares estadounidenses, que participaron durante 42 días de los ejercicios "Daga Atlántica" y "PASSEX" en bases ubicadas en las provincias de Buenos Aires y Córdoba.

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El legislador también señaló que las maniobras incluyeron operaciones con el portaaviones de propulsión nuclear USS Nimitz, que ingresó a la Zona Económica Exclusiva argentina. Además, recordó que Milei visitó la embarcación y firmó una bandera argentina durante esa actividad.

Los argumentos legales

En la presentación judicial, Marino afirmó que la autorización para el ingreso de tropas extranjeras corresponde exclusivamente al Congreso, de acuerdo con el artículo 75 de la Constitución Nacional Argentina.

También citó la Ley 25.880, que, según indicó, impide autorizar este tipo de operaciones mediante un decreto del Poder Ejecutivo.

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La denuncia plantea los presuntos delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y traición a la Patria.

La postura del diputado

Marino sostuvo que la presentación se da en un contexto de creciente tensión internacional y cuestionó el alineamiento del Gobierno argentino con la política exterior de Estados Unidos.

En ese marco, afirmó que recurrió a la Justicia para que se investigue si el procedimiento utilizado por el Poder Ejecutivo respetó las facultades establecidas por la Constitución.

Hasta el momento, el Gobierno nacional no se pronunció públicamente sobre la denuncia presentada por el legislador.

LB/MSS