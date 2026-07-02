Reforma electoral: Santilli pidió 15 días para conseguir los votos y destrabar el proyecto

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, pidió un plazo de 15 días para intentar reunir los votos necesarios que le permitan al Gobierno avanzar en el Senado con dos de sus principales proyectos, la reforma electoral y las modificaciones al régimen de zonas frías.

La decisión fue tomada luego de una reunión con legisladores oficialistas y aliados. El encuentro fue con 44 senadores de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y bloques provinciales, quienes analizaron el escenario legislativo y las posibilidades de avanzar con los votos necesarios con la agenda impulsada por el presidente Javier Milei.

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Según legisladores que participaron de la reunión, le revelaron a Infobae que el jefe de Gabinete les pidió "15 días para poder organizar la discusión", en referencia a la necesidad de ganar tiempo antes de convocar una nueva sesión.

La estrategia oficial apunta a aprovechar ese margen para abrir una ronda de conversaciones con los gobernadores, cuyos representantes en la Cámara alta son considerados determinantes para definir el futuro de ambos proyectos. "Son dos semanas para hacer una ronda de negociaciones con los gobernadores para poder destrabar los temas", explicó otra fuente parlamentaria al describir el plan diseñado por la Casa Rosada.

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El Gobierno considera que tanto la reforma electoral como la modificación del esquema de zonas frías forman parte de la agenda prioritaria para este semestre, aunque el diagnóstico surgido de la reunión fue que todavía existen resistencias importantes dentro de los bloques dialoguistas y entre los legisladores que responden a mandatarios provinciales.

Los gobernadores vuelven a manejar la negociación

Mientras algunos sectores mantienen reparos sobre los cambios al régimen de zonas frías, otros todavía no terminan de acompañar la reforma electoral, lo que obliga al oficialismo a negociar voto por voto.

"Los radicales no te votan zona fría y los gobernadores tampoco la reforma electoral. No hay acuerdo en ninguno de los temas y las llaves para todos están en los gobernadores", resumió uno de los senadores presentes en el encuentro, reflejando el complejo panorama que enfrenta el Ejecutivo.

La reforma electoral constituye uno de los proyectos políticos más relevantes para el Gobierno de Javier Milei. Entre otros puntos, busca introducir modificaciones al sistema electoral con el objetivo de redefinir las reglas de competencia de cara a los próximos comicios y forma parte del paquete de reformas institucionales que el oficialismo pretende sancionar durante este año.

Bloque de senadores de La Libertad Avanza

En paralelo, el Ejecutivo impulsa cambios en el régimen de zonas frías, que actualmente otorga descuentos en las tarifas de gas a millones de usuarios. La iniciativa genera resistencia entre varios gobernadores, que buscan preservar los beneficios vigentes para sus provincias, lo que dificulta alcanzar una mayoría en la Cámara alta.

Ante ese escenario, Santilli optó por evitar una sesión que pudiera terminar en una derrota legislativa y priorizar una etapa de negociaciones políticas con las provincias. El objetivo es regresar al recinto una vez garantizados los apoyos necesarios para ambas iniciativas, aunque dentro del propio oficialismo reconocen que los tiempos podrían extenderse, especialmente en el caso del régimen de zonas frías.

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"Zona fría es poco probable que tenga una definición antes de septiembre", admitió uno de los legisladores consultados tras el encuentro, al describir el nivel de complejidad que presenta esa discusión.

La reunión representó además una de las primeras pruebas parlamentarias para Santilli desde su desembarco en la Jefatura de Gabinete. Con la negociación ahora concentrada en los gobernadores, el Gobierno buscará durante las próximas dos semanas revertir el escenario y conseguir los votos que hoy le faltan para retomar una agenda legislativa que considera clave para la segunda mitad del año.

RG/MSS