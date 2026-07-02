Los primeros pasos de Santilli: el reseteo del Congreso post Adorni, eliminar las PASO y conducir a Patricia Bullrich

La defensa de Manuel Adorni y el desgaste de sostenerlo durante 107 días no es la única razón sobre las dificultades que tiene el oficialismo en el Congreso. El otro problema es que, por ahora, en el Senado el Gobierno no logra reunir las voluntades suficientes para avanzar con los objetivos que fijó Javier Milei. Por eso Diego Santilli se mueve con celeridad, porque sabe que hay una dura realidad después de la caída de su antecesor.

En su primera jornada como ministro coordinador, Santilli buscó imprimirle a su estreno el ritmo de la urgencia, especialmente para destrabar los textos que el Ejecutivo quiere sacar. El acto de la jura de este martes duró muy poco, pero le alcanzó al nuevo ministro para exhibir su mayor capital político dentro de la administración libertaria: la buena relación con los gobernadores de distinto signo. Desde aliados aliados esquivos, como radicales y macristas, hasta interlocutores inestables, como los mandatarios peronistas no kirchneristas. En el Salón Blanco hubo sillas para 14 gobernadores. Participaron el catamarqueño Raúl Jalil, el chaqueño Leandro Zdero, el correntino Juan Pablo Valdés, el jujeño Carlos Sadir, el mendocino Alfredo Cornejo, el neuquino Rolando Figueroa, el rionegrino Alberto Weretilneck, el sanjuanino Marcelo Orrego, el tucumano Osvaldo Jaldo, el entrerriano Rogelio Frigerio, el salteño Gustavo Sáenz, el cordobés Martín Llaryora, el santacruceño Claudio Vidal y el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri.

Para demostrar que la ceremonia tenía mucha relevancia, cada uno de los mandatarios fueron especialmente saludados por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei y por el ministro de Economía Luis Caputo. La gestualidad, insisten en el Gobierno, es parte de las señales que construirán para arropar al nuevo ministro coordinador.

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Los gestos de Milei hacia Trump y el contraste con la visita del jefe de la diplomacia alemana

Después de la jura hubo un encuentro con todos y la foto del grupo al que Santilli apuntará para conseguir los votos que le faltan en los tratamientos aún irresueltos. “El Colo” sabe que viene de dos años de mucha tirantez presupuestaria y le ha tocado vivirlo hasta la semana pasada como ministro del Interior. Como era de esperarse, sus primeros pasos como jefe de Gabinete se parecen mucho al cargo que ocupó hasta la semana pasada.

Para poder empoderarse como ministro coordinador no alcanza con los gestos amables de los gobernadores. Los mandatarios están más interesados en resolver los problemas presupuestarios que quedar enredados en los problemas internos del Gobierno, pero los que decidieron asistir a la jura demostraron que prefieren a Santilli en ese cargo porque ya saben cómo se movió como titular de la cartera de Interior y, hasta ahora, ninguno lo acusa de traición o de flagrante incumplimiento. Por el contrario, la lectura de una gran parte de los que fueron a la jura es que Santilli puede agilizar, pero sin presupuesto ese empeño no alcanza. Aún así “El Colo” buscó destrabar problemas, pero siempre estuvo a tiro de las decisiones de Caputo. Por eso repite que una de las directivas que no puede cruzar es el déficit cero y no aumentar el gasto público, un argumento que los gobernadores que le prestaron respaldo no le van a tolerar por mucho tiempo más.

Ahora, como jefe de Gabinete, tiene la lapicera. Tiene a su cargo la administración del Presupuesto Nacional y con esas riendas deberá lidiar con Caputo y Karina. Si ellos no aflojan corren el riesgo de estropear la gestión de Santilli que, por ahora, seguirá moviéndose como ministro del Interior hasta que termine de resolver las internas que quedaron en carne viva después de 107 días de crisis con Adorni.

Ese punto también fue abordado con velocidad este miércoles y la destinataria es la jefa de la bancada libertaria, Patricia Bullrich. Es una de las que más empoderadas quedó dentro del oficialismo por negarse a bancar a Adorni y advertir las consecuencias de sostenerlo por más tiempo. El problema es que parte de ese capital se construyó en tiempo récord dentro del Senado, donde por un momento tuvo coincidencias hasta con el peronismo para impulsar una moción de censura contra el renunciado ministro.

Las tensiones entre Bullrich y Karina son inocultables. Las que existen con Santilli son más discretas. La gran diferencia entre “El Colo” y la hermana del Presidente, es que el flamante jefe de Gabinete la conoce en detalle, compartió varias campañas electorales y también la vio en acción cuando lidiaba, ásperamente, con Mauricio Macri. Los movimientos de Patricia ante la crisis de Adorni fueron en defensa propia y de su electorado. Así lo dijo este domingo, poco después de la confirmación de la designación de Santilli. La senadora habló como una socia de Milei y contó que hizo las advertencias sobre el error de Adorni porque también hablaba en nombre de los votantes que la acompañaron como candidata de Juntos por el Cambio y que luego trasladó a Milei en la segunda vuelta de 2023.

Día 932: Karina y el efecto dominó

Santilli será, de ahora en adelante, el encargado de conducir las negociaciones con los bloques aliados en las dos cámaras y en especial en el Senado para que Bullrich no quede a cargo del cierre de esos intercambios. Es un freno para el crecimiento de la senadora y un primer atributo de ministro coordinador con poder político para incidir en negociaciones donde la interna libertaria puede meter la cola.

Con ese objetivo Milei reunió este miércoles por la mañana a todos sus legisladores. El encuentro duró dos horas y media. Fue una bajada de línea después de la crisis prolongada por Adorni y también definir las prioridades para las próximas contiendas legislativas.

Fue Karina la encargada de anticipar que estarán enfocados en la ley que cambia el régimen de Zona Fría, las modificaciones al proyecto de Inocencia Fiscal y la reforma política. Con ese objetivo Santilli comenzó a cuestionar las PASO, pero según pudo reconstruir PERFIL, el oficialismo sigue sin contar con los votos para eliminar las primarias y, quizás, con suerte, podrían negociar la suspensión de las PASO presidenciales porque ya fueron frenadas en las últimas legislativas. Para avanzar con ese punto necesita de los gobernadores que asistieron a la jura, pero una buena parte de ese puñado está más concentrado en el calendario electoral del año que viene: con comicios provinciales desdoblados de las nacionales y una exploración para abrir colectoras que les permitan llevar la boleta libertaria sin perder a los propios.

El objetivo de fondo es la reforma política, que sigue con pronóstico reservado. Santilli empezó por los puntos menos complicados, como reabrir la negociación por los cambios en Zona Fría. Para eso llegó este miércoles por la tarde al Senado para hablar con los bloques dialoguistas. El mensaje también fue para Patricia. No la dejará sola en la Cámara Alta. Será una compañía, pero también un control.

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