jueves 02 de julio de 2026
POLITICA

Milei participa del homenaje a los Policías Federales Caídos en el Cumplimiento del Deber

El Presidente Javier Milei participa del homenaje a los Policías Federales Caídos en el Cumplimiento del Deber.

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El Presidente Javier Milei participa del Homenaje a los Policías Federales Caídos en el Cumplimiento del Deber.

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