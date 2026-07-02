POLITICA Milei participa del homenaje a los Policías Federales Caídos en el Cumplimiento del Deber El Presidente Javier Milei participa del homenaje a los Policías Federales Caídos en el Cumplimiento del Deber. Hoy 10:57 Agregar PERFIL en Google El Presidente Javier Milei participa del Homenaje a los Policías Federales Caídos en el Cumplimiento del Deber. En desarrollo También te puede interesar Encuesta: Milei toca su peor desaprobación desde que asumió y una mayoría votaría por un cambio de gobierno Chequeado va a la Corte para que YPF informe cómo distribuye la pauta publicitaria y PERFIL pedirá sumarse a la causa como "amicus curiae" Los diputados radicales de Provincias Unidas le pidieron al Comité Nacional y a Martín Menem que le saquen el sello partidario al bloque UCR Victoria Villarruel se reunió con Sobrero y afirmó: "Es una inmadurez política notoria ideologizar el tema de los ferrocarriles" En esta Nota