Paoltroni: “LLA peleará Tierra del Fuego, La Pampa, La Rioja y Buenos Aires, y acordará con los gobernadores de las otras provincias”

Las negociaciones entre la Casa Rosada y los gobernadores atraviesan una etapa clave en la definición del escenario político, con el Congreso como eje de las reformas impulsadas por el oficialismo y los acuerdos electorales como una de las principales variables para los próximos comicios. Ante ese marco, el senador nacional Francisco Paoltroni afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190): “LLA peleará Tierra del Fuego, La Pampa, La Rioja y Buenos Aires, y acordará con los gobernadores de las otras provincias”.

El empresario agropecuario y político argentino, senador nacional por la provincia de Formosa desde diciembre de 2023, Francisco Paoltroni, ingresó a la política en 2021 al fundar el partido Libertad, Trabajo y Progreso, con el objetivo de competir contra el histórico gobernador Gildo Insfrán. En 2023 fue candidato a gobernador de Formosa, donde obtuvo el tercer lugar, y ese mismo año resultó electo senador nacional por la alianza de Javier Milei, La Libertad Avanza. Al inicio del gobierno de Milei fue propuesto para ocupar la Presidencia Provisional del Senado, aunque finalmente ese cargo quedó en manos de Bartolomé Abdala. Más tarde comenzó a distanciarse del oficialismo por su rechazo a la postulación del juez Ariel Lijo para la Corte Suprema y por sus críticas al asesor presidencial Santiago Caputo. Como consecuencia de esas diferencias, fue expulsado del bloque de La Libertad Avanza en el Senado en agosto de 2024.

Me dicen que Karina Milei ingresó al grupo de WhatsApp de senadores. ¿Esto sería como una especie de intervención a la autonomía de los senadores, una intervención a Patricia Bullrich? ¿Cómo lo lee usted mismo?​

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No, no me llamó la atención, pero no lo considero una intervención. Espero, y creo, que la finalidad sea una mejor comunicación entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo.

¿Qué destaca del encuentro entre la mesa política y los bloques legislativos?

Creo que ya se pudo dar vuelta la página con esta cuestión de Adorni, que ocupó todas las pantallas durante casi cuatro meses. Esto ha traído un freno a la actividad legislativa y no ha permitido visibilizar muchas cosas positivas que han pasado en este tiempo. También, en las últimas semanas, había demorado el tratamiento de varias leyes en el Senado.

Felizmente ya se pudo dar vuelta la página respecto de este tema. Estoy muy optimista con el nuevo ministro coordinador, Diego Santilli, que tiene un excelente diálogo con todos los gobernadores aliados, que son los actores que han hecho posible avanzar con toda la agenda legislativa y con tantas otras cosas en las que vienen colaborando.

Fue un claro mensaje. En la asunción del ministro estuvieron presentes 13 gobernadores. Me parece algo muy bueno.

Hay un dar vuelta la página. ¿Se convirtió un problema en solución?

Por supuesto. Yo fui también muy crítico de esta cuestión y del daño que le produce al Gobierno, al propio presidente y, sobre todo, a la marcha de la economía y a la aprobación de leyes que se han visto demoradas.

Así que se pudo poner fin, finalmente, a esto que ha generado daño. Yo fui uno de los pocos, te diría, que lo manifestó públicamente.

Es así, sin duda. ¿Cómo imagina que sigue ahora la agenda parlamentaria y, fundamentalmente, un tema que está en boca de todos, que son las PASO, sobre el que me interesa especialmente su opinión?

Hay 16 gobernadores aliados que tienen reelección en sus provincias por un segundo mandato. Todas las provincias desdoblan las elecciones y creo que se va a poder suspender o eliminar. Hay algunos que se inclinan solamente por la suspensión. Algunos van un poquito más allá y piden la eliminación, pero creo que se va a lograr.

Me parece algo positivo y, obviamente, esto va de la mano de los acuerdos políticos, donde el Gobierno, sobre todo el ministro Santilli, tendrá que manejar muy bien, distrito por distrito, los acuerdos electorales para no chocar con las intenciones de algunos gobernadores.

¿Cómo imagina su propia provincia?

Formosa es un caso muy especial. La solución para mi provincia está plasmada en el artículo quinto de la Constitución. Por supuesto, no hay otra manera de generarle algo positivo a los formoseños. La salida es con actividad privada, con trabajo, con empresas, con inversión, con crédito. Nada de todo eso va a ocurrir mientras el feudo siga en pie.

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Nadie se anima a invertir y no se va a animar en la Formosa de Insfrán. Entonces, las ideas de la libertad llegan hasta el río Bermejo. Lamentablemente, la situación es muy crítica, sumado a que Formosa es una provincia dependiente de la coparticipación y la caída de la recaudación afecta aún más a provincias como la mía.

Me pregunto si la eliminación de las PASO le genera a usted alguna ventaja competitiva allí en su provincia y si la posibilidad de que haya colectoras le genera alguna posibilidad competitiva. ¿Y el desdoblamiento? ¿Cómo imagina que pueden funcionar esas alternativas?

En Formosa no hay alternativa ninguna, ninguna posibilidad. Formosa está fuera de la República Argentina.

Es un pueblo rehén, donde todos dependen del gobernador, desde la Justicia hasta los ciudadanos. Y si no se rompe ese esquema de poder, continúa tal cual está pergeñado. De hecho, es inconstitucional y también desobedeció un fallo de la Corte Suprema. No hay antecedente en la Argentina en 173 años de historia.

Las colectoras, ¿qué le parecen? Usted dice: "Estoy de acuerdo con la eliminación de las PASO". ¿Qué le parecen las colectoras como una herramienta alternativa para producir agrupamientos que no puedan producirse si no hay PASO?

Es una alternativa. La verdad es que no lo analicé con profundidad.

Sí creo que hay cuatro provincias que La Libertad Avanza puede pelear tranquilamente: Tierra del Fuego, La Pampa, La Rioja y Buenos Aires. Creo que ahí hay oportunidades y el resto, como hablábamos, son gobernadores aliados que vienen colaborando desde el primer día con la aprobación de las leyes que todos necesitamos.

Así que creo que de ahí vienen estos acuerdos.

¿Usted se imagina compitiendo directamente en estos cuatro distritos y creando algún sistema, si no hubiera PASO, de colectoras en las otras 14 provincias aliadas?

Son 16 las que tienen reelección, menos Gustavo Sáenz, de Salta, y Raúl Jalil, de Catamarca.

Los otros 16 tienen todos reelección y nadie está en la línea de disputar la Presidencia. Están todos concentrados en sus distritos y el presidente también les allana el camino para la reelección y para que, por primera vez después de muchos años, no se interrumpa este proceso que se está llevando adelante en la Argentina.

¿Descuenta entonces que hay un acuerdo para todas estas provincias?

Esta es mi visión, una opinión personal. Es mi pronóstico.

Y por lo que veo está muy convencido de él.

Sí, absolutamente. Yo no creo que acá haya opción ni lugar para una tercera posición.

Creo que, como te decía, los gobernadores aliados son los que podrían estar en esa línea y no lo están ni lo van a estar porque tienen reelección en su provincia.

Entonces, están concentrados en sus distritos, todos van a desdoblar y después habrá un acuerdo nacional donde creo que, estratégicamente, las ocho provincias que eligen senadores también definen bastante ese cuadro.

Ahora, yo escucho gobernadores que dicen, en conversaciones privadas, que como van a desdoblar, su preocupación es la elección provincial y que el día después de la elección provincial la elección nacional no es su problema. Cuando digo que no es su problema, quiero decir que no necesariamente van a apoyar.

Lo dicen así, pero si La Libertad Avanza les compite en su territorio también puede generar un gran daño.

Obvio.

También vienen los acuerdos políticos. Vos no me molestás en la provincia, yo no te molesto en la nacional.

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Pero le pregunto, ¿no cree que, una vez cerrado el acuerdo en la provincia y votada la elección provincial, el tiempo que pasa —que en algunos casos son varios meses— entre la elección provincial y la nacional alcance para que luego esos acuerdos se deshagan?

Es que los acuerdos se hacen ahora y normalmente se cumplen.

MV