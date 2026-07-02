La vicepresidenta Victoria Villarruel conmemoró este miércoles el Día del Policía Federal Caído en Cumplimiento del Deber con un mensaje en sus redes sociales en el que rindió homenaje a los integrantes de la fuerza que murieron en servicio y recordó especialmente a las 23 personas fallecidas en el ataque contra el comedor de la Policía Federal ocurrido el 2 de julio de 1976.

En su publicación, reclamó que las familias de las víctimas accedan a “Verdad, Justicia y Reparación”, emulando los valores de la búsqueda por los desaparecidos en manos de la última dictadura cívico-militar. A través de X, la titular del Senado destacó el rol de quienes integran la Policía Federal Argentina y afirmó que quienes perdieron la vida en cumplimiento del deber representan "uno de los ejemplos más valiosos de servicio y amor por la Patria".

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“Cada uno de los policías federales caídos representa una historia de compromiso con la Nación. Son hombres y mujeres que asumieron la responsabilidad de proteger a los demás, muchas veces enfrentando riesgos que la mayoría de los ciudadanos nunca llegará a conocer”, escribió.

La vicepresidenta, hija del represor Eduardo Marcelo Villarruel que participó del Operativo Independencia, hizo hincapié en la dimensión humana de los caídos, recordando que "tuvieron una historia, una vocación, sueños, proyectos y seres queridos que esperaban su regreso".

En otro tramo de su mensaje sostuvo que “la seguridad de una Nación también se construye gracias a quienes están dispuestos a enfrentar el peligro cuando los demás buscan resguardo”, por lo que consideró que “su entrega merece ser valorada y agradecida”.

Milei participó del homenaje a los Policías Federales Caídos en el Cumplimiento del Deber

Qué pasó el 2 de julio de 1976

La vicepresidenta vinculó la fecha con el ataque perpetrado hace 50 años contra el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal de la Policía Federal Argentina.

“Este día además recuerda a las víctimas del atentado terrorista en el comedor de la Policía Federal. Allí hace 50 años 23 argentinos fueron asesinados por Montoneros. Hasta el día de hoy sus familias siguen sin gozar de sus derechos humanos a la Verdad, la Justicia y la Reparación. Mi recuerdo siempre para ellos y el abrazo en el dolor a sus familiares”, afirmó.

El hecho ocurrió el 2 de julio de 1976, cuando una bomba explotó en el comedor de la entonces Coordinación Federal, ubicada en la Ciudad de Buenos Aires, durante el horario del almuerzo. La explosión provocó el derrumbe del techo del lugar y dejó un saldo de 23 muertos y alrededor de 110 heridos.

La colocación del artefacto explosivo fue atribuida a la organización Montoneros. Al tratarse de un comedor común, los altos jefes policiales no se encontraban en el lugar ya que solían almorzar en sus despachos o fuera del establecimiento. Entre los fallecidos hubo siete personas que no realizaban tareas estrictamente policiales.

GD/ML