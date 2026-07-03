El Gobierno elimina el Ministerio del Interior y amplía el poder de Diego Santilli en la Jefatura de Gabinete

El Gobierno oficializó una reorganización del Gabinete con la eliminación del Ministerio del Interior y el traslado de sus funciones a la Jefatura de Gabinete, que queda bajo el mando de Diego Santilli. La decisión fue instrumentada mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 571/2026 del 2 de julio y pone bajo la órbita del ministro coordinador la relación con gobernadores, provincias, municipios, la Ciudad de Buenos Aires y el Congreso. La reforma también incorpora competencias sobre régimen electoral, partidos políticos, cuestiones interjurisdiccionales y políticas de descentralización del Estado.

La modificación había sido anticipada por Javier Milei después de confirmar el desembarco de Santilli en la Jefatura de Gabinete, en reemplazo de Manuel Adorni. En una entrevista televisiva, el Presidente sostuvo que “gran parte del trabajo tiene que ver con trabajar con los gobernadores y requiere músculo político”. También definió al exministro del Interior como “un gran trabajador que conoce bien el oficio político” y marcó el peso que tendrá en la negociación con las provincias.

Santilli concentra provincias, Congreso y régimen electoral

Con la nueva estructura, Santilli no solo queda a cargo de la coordinación diaria del Gabinete. También conserva el vínculo político con los gobernadores y suma mayor intervención en la relación con el Congreso, un terreno decisivo para el oficialismo. La Jefatura de Gabinete absorbe además los compromisos, obligaciones, bienes, personal y créditos presupuestarios del área eliminada.

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Entre las funciones transferidas figuran la supervisión del Registro Nacional de las Personas, la coordinación de políticas vinculadas con zonas de frontera y el vínculo institucional con provincias, municipios y la Ciudad de Buenos Aires. También quedan bajo esa órbita asuntos electorales, reforma política, desarrollo regional, comunidades indígenas y políticas federales. El DNU incorpora además materias vinculadas con turismo, ambiente, deporte, ciencia y tecnología.

La Casa Rosada argumentó que la reorganización busca eliminar estructuras administrativas superpuestas y mejorar la coordinación entre áreas. En los fundamentos del decreto, el Poder Ejecutivo sostuvo que los cambios son “impostergables para la gestión de gobierno” y justificó el uso de un DNU por “razones de gestión”. La norma rige desde su publicación en el Boletín Oficial.

Dos vicejefaturas para ordenar la nueva estructura

El decreto también crea los cargos de Vicejefe de Gabinete y Vicejefe de Gabinete del Interior, ambos con jerarquía de secretario. El jefe de Gabinete podrá delegar en ellos facultades vinculadas con las áreas que quedan bajo su competencia. Con esos cargos, el Gobierno busca ordenar una estructura que ahora suma más funciones políticas, administrativas y federales.

Devitt tomará la posta de la Vicejefatura de Gabinete

Para la Vicejefatura de Gabinete fue designado Guillermo Ignacio Devitt, hasta ahora secretario de Asuntos Estratégicos de la Jefatura de Gabinete. Su área mantiene intervención en la articulación parlamentaria, la centralización de pedidos del Congreso y el seguimiento de las votaciones legislativas. También quedan bajo su órbita Asuntos Estratégicos, Innovación y Ciencia, además de Turismo, Ambiente y Deportes.

Coria estará encargado de las funciones antes a cargo del Ministerio del Interior

El Gobierno designó además a Gustavo Coria como Vicejefe de Gabinete del Interior. Hombre de confianza de Santilli, queda a cargo de áreas políticas que antes estaban bajo el Ministerio del Interior. Según el reparto interno, esa vicejefatura tendrá bajo su control Asuntos Políticos, Enlace Parlamentario, Relación con Provincias, Relación con Municipios, Reforma Política, la Dirección Nacional Electoral, el Renaper, el INAI, la AABE, la Corporación Puerto Madero y Parques Nacionales.

Menos ministerios y nuevas secretarías en Presidencia

Con la eliminación de Interior, el Gabinete nacional queda reducido a ocho ministerios: Relaciones Exteriores, Defensa, Economía, Justicia, Seguridad Nacional, Salud, Capital Humano, y Desregulación y Transformación del Estado. La Jefatura de Gabinete absorbe las obligaciones pendientes del ministerio suprimido hasta que se apruebe la nueva estructura administrativa. También se transfieren unidades organizativas, bienes, personal y dotaciones vigentes.

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El DNU crea además la Secretaría de Vocería Presidencial y la Secretaría de Comunicación y Medios, ambas bajo la órbita directa de la Presidencia. La norma establece que los titulares de las secretarías General, Legal y Técnica, Inteligencia de Estado y Vocería Presidencial tendrán rango y jerarquía de ministro. Con esos cambios, la Casa Rosada también mueve piezas del área comunicacional y les da rango ministerial a secretarías clave.

Con el nuevo esquema, Santilli queda como interlocutor central de gobernadores, municipios y legisladores. Para el oficialismo, el objetivo es concentrar la negociación política en una estructura más compacta y con menos ministerios. La prueba estará en la relación con las provincias y, sobre todo, en el Congreso, donde el Gobierno necesita votos para sostener su agenda legislativa.

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