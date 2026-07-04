Puños abajo: Kicillof pide silencio a su tropa ante el agite del kirchnerismo

Axel Kicillof repite hace días la misma consigna a su tropa: no responder a los dardos que se intensificaron en las últimas semanas provenientes de los dirigentes que suelen responder a Cristina Kirchner. El gobernador bonaerense parece sacado de la escena más repetida de Peaky Blinders entre las conversaciones de sus fanáticos: la de la boda de Tommy Shelby, cuando junta a toda la familia en la cocina, minutos antes de la ceremonia, y les baja la orden uno por uno. Nada de peleas con los invitados, nada de problemas con la familia de la novia: alcanza con sostener una copa y sonreír.

Por eso, en el último cruce de la Legislatura, los kicillofistas no respondieron y Verónica Magario, como autoridad del Senado, esquivó al máximo las chicanas que lanzaron Sergio Berni y Mario Ishii. El exintendente de José C. Paz había pedido el tratamiento de dos proyectos propios –emergencia alimentaria y sanitaria– y, ante la negativa, cuestionó al gobernador por no recorrer el Conurbano. Sergio Berni salió en su defensa y le recordó a Magario que tanto ella como Kicillof llegaron a sus cargos gracias al aval de Cristina Kirchner. Magario cortó el micrófono a los dos. Ningún senador del MDF pidió la palabra.

En La Plata leen los dardos como una regla de supervivencia ajena. Si del otro lado no tienen la pelea con Kicillof, al kirchnerismo se le hace difícil sobresalir: necesitan dar esa batalla para demostrar poder público, aunque sea poder de daño.

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Ahí mismo admiten que el fuego cruzado llega a un sector demasiado politizado. En las recorridas, los que se acercan al gobernador le piden que saquen a Javier Milei del Gobierno, le cuentan los dramas económicos que atraviesan y, si mencionan a Cristina Kirchner, es para pedirle que le mande saludos. Pocos bonaerenses están al tanto de la interna en el testeo callejero.

El miedo a que CFK levantara la voz contra Kicillof también se fue perdiendo. En la Gobernación sabían que la derrota de octubre del año pasado podía traer la primera crítica fuerte, y llegó: tras la remontada de La Libertad Avanza en las legislativas del 26 de octubre, la expresidenta publicó una carta abierta de cuatro páginas en la que cuestionó al gobernador por la decisión de desdoblar las elecciones bonaerenses.

Pero sorprendió que esas palabras estuvieran lejos de retumbar como las primeras cartas que la entonces vicepresidenta le enviaba a Alberto Fernández. Sin un nuevo cruce directo entre CFK y Kicillof, fue Máximo Kirchner el encargado de apuntar contra el gobernador en el acto de Parque Lezama, el sábado 20 de junio, cuando cuestionó sin nombrarlo a quienes “hablan de unidad” pero no visitan a la expresidenta en San José 1111.

Desde ese día, Kicillof pide silencio. No solo a su equipo: también se lo pidió el jueves a los intendentes del Movimiento Derecho al Futuro, en un encuentro que se extendió casi cuatro horas en el local platense de La Patria es el Otro. Ahí insistió en que no hay que distraerse ni en la interna ni respondiendo cruces, y remarcó que el único adversario del espacio es Milei.

El cierre fue el resumen del mensaje que baja desde hace más de una semana: “No pretendo ganar una discusión, pretendo ganar las elecciones. Hay que ganarle a Milei, y para eso hay que representar a la gente”. El escenario en el que lo dijo no es un dato menor ya que La Patria es el Otro es la organización comandada por Andrés “Cuervo” Larroque. A esta figura el kirchnerismo duro miran con mayor desconfianza que a Kicillof. La ruptura del vínculo con Máximo no tiene retorno y muchos creen que el jefe provincial se deja llevar por esta pelea personal.

El problema es que la orden de silencio comenzó después de que Berenice Iañez había sostenido, en un acto de Madres de Plaza de Mayo, que Cristina está bastante equivocada al pretender bajar línea desde un lugar de superioridad y que quienes alzan la bandera de su libertad no llegaría a la Casa Rosada. La frase tardó en viralizarse, pero cuando lo hizo reabrió la herida: en el Instituto Patria la leyeron como la confirmación de un sentimiento que, dicen, atraviesa buena parte del entorno del gobernador.

Kicillof seguirá pidiendo prudencia. La incógnita es cuánto tiempo más puede sostener la escena familiar de Peaky Blinders cuando la pelea parece inevitable.

Ferraresi, el primero en anotarse para la gobernación

Mientras la mayoría de los dirigentes peronistas esquivan definiciones sobre las candidaturas, Jorge Ferraresi renunció este viernes a la intendencia de Avellaneda tras 17 años al frente del municipio, para dedicarse de lleno a su proyección hacia la Gobernación bonaerense en 2027.

Ferraresi quiere recorrer el territorio bonaerense sin estar atado a ningún cargo, por lo que descarta asumir en estos meses ningún lugar en el gabinete provincial. Se trata de uno de los intendentes más cercanos a Axel Kicillof y que mantuvo cruces con sus pares kirchneristas como Mayra Mendoza.

Esta renuncia es la oficialización de que el dirigente de Avellaneda quiere ir por la gobernación. En unas semanas, cuando finalice el mundial de fútbol se lo verá más activo recorriendo distintos municipios. No descarta, de todos modos, cruzar el alambrado bonaerense para sostener y empezar a cerrar acuerdos para la candidatura de Axel Kicillof.

En su lugar como intendente asumió formalmente Magdalena Sierra, su esposa y hasta ahora jefa de Gabinete municipal, quien comunicó el cambio a través de redes sociales este viernes por la mañana. Sierra, arquitecta y ex diputada nacional (2017-2021), encabezó la lista de concejales del Frente de Todos en 2023 y ahora queda a cargo de terminar el mandato de su marido. “Es un honor continuar el camino que inició Jorge Ferraresi. Mi compromiso es cuidar todo lo que construimos juntos”, expresó al asumir.