La Administración Nacional de la Seguridad Social estableció de manera oficial el orden de prioridades para el esquema de acreditaciones correspondientes al mes de julio. El cronograma del organismo previsional determina los días exactos en los que los distintos beneficiarios del sistema de seguridad social del país van a tener depositados sus fondos, estructurando el inicio de los pagos a partir de la segunda semana del mes según la terminación del documento nacional de identidad de los titulares.

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El esquema de acreditaciones de la seguridad social arranca de forma unificada para varios grupos que perciben transferencias directas del Estado. De acuerdo a las disposiciones vigentes del calendario de pagos que publicó el organismo en su plataforma central de consultas, las jornadas iniciales concentran la atención de las sucursales bancarias habilitadas en todo el territorio nacional para evitar aglomeraciones en las terminales automáticas de retiro.

Los primeros beneficiarios en cobrar los haberes en el mes de julio son los siguientes:

- Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC): Los beneficiarios con documentos nacionales de identidad terminados en 0, 1, 2 y 3 tienen sus fondos disponibles a partir del miércoles 8 de julio.

- Jubilados y pensionados del SIPA (haberes mínimos): Aquellos jubilados del Sistema Integrado Previsional Argentino que perciben el haber mínimo y tienen documentos que finalizan en los dígitos 0 y 1 cobran el miércoles 8 de julio.

- Asignación Universal por Hijo (AUH): Los titulares de este programa social de cobertura que tengan documentos terminados en los números 0 y 1 acceden al cobro el miércoles 8 de julio.

- Asignación Familiar por Hijo (SUAF): Los trabajadores registrados y beneficiarios con liquidaciones familiares cuyos documentos finalizan en 0 y 1 perciben el beneficio el miércoles 8 de julio.

- Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: Los titulares de estas asignaciones específicas asociadas a las PNC cobran todas las terminaciones de documento juntas a partir del miércoles 8 de julio.

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El impacto de los días inhábiles en el calendario de cobros

El inicio efectivo del calendario de pagos del organismo previsional se fijó para el miércoles 8 de julio debido a la distribución de las jornadas hábiles y los feriados previstos para este período mensual. La concentración de las primeras cuatro terminaciones de las Pensiones No Contributivas y los primeros dos dígitos de las jubilaciones mínimas y asignaciones familiares responde a la necesidad de optimizar los procesos de liquidación masiva de las entidades financieras asociadas.

Luego de esta primera jornada de pagos del miércoles 8 de julio, las actividades del cronograma sufren una interrupción programada por motivos del feriado nacional del 9 de julio y el ordenamiento bancario regular. Debido a esto, la reactivación formal del esquema de depósitos para los restantes números de documento se traslada al inicio de la semana siguiente, retomando el flujo normal de atención al público en las sucursales de cobro preestablecidas.

El lunes 13 de julio continúa la distribución de fondos para los siguientes beneficiarios del listado oficial:

- Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC): Los beneficiarios con documentos nacionales de identidad finalizados en los números 4 y 5 cobran el lunes 13 de julio.

- Jubilados y pensionados del SIPA (haberes mínimos): Quienes perciben el haber mínimo con documentos terminados en el número 2 tienen depositados sus haberes el lunes 13 de julio.

- Asignación Universal por Hijo (AUH): Los beneficiarios del programa que cuenten con documentos terminados en el dígito 2 cobran el lunes 13 de julio.

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- Asignación Familiar por Hijo (SUAF): Las personas que tengan sus documentos de identidad finalizados en el número 2 acceden a los fondos el lunes 13 de julio.

- Asignación por Embarazo para Protección Social: Las titulares que inicien el esquema de pagos con documentos finalizados en el número 0 cobran el lunes 13 de julio.

- Asignaciones por Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción): Los beneficiarios de estas asignaciones especiales para todas las terminaciones de documento del primer quincena cobran a partir del lunes 13 de julio.

Fechas de continuidad y plazos de vencimiento del período

Los grupos que perciben montos que superan el haber mínimo del Sistema Integrado Previsional Argentino se ubican en la etapa posterior del calendario institucional del mes. El organismo nacional pautó que este segmento previsional, junto con los beneficiarios directos del fondo de prestación por desempleo en sus distintas modalidades, comience a percibir los montos correspondientes en las cuentas bancarias a partir del miércoles 22 de julio según el orden correlativo de los dígitos finales de identidad.

Por otro lado, las trabajadoras que se encuentran percibiendo la Asignación por Maternidad tienen un esquema unificado de liquidación para agilizar la disponibilidad de las transferencias. El cronograma oficial de la entidad determinó que todas las terminaciones de documento de identidad para este beneficio en particular tengan depositados los montos en forma simultánea a partir del martes 14 de julio en todas las bocas de pago del país.

Cómo es el programa para facilitar los trámites previsionales de la ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social recordó que todas las emisiones de pago que se ejecutan durante el transcurso del mes de julio cuentan con una fecha límite de validez para el retiro presencial de los fondos por ventanilla. Los beneficiarios de las distintas asignaciones, jubilaciones y pensiones tienen tiempo hasta el martes 11 de agosto para presentarse en las entidades bancarias asignadas a retirar el dinero antes de que el mismo sea reingresado al organismo de previsión social.

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