Magdalena Sierra asumió como intendenta tras la renuncia de Jorge Ferraresi

La arquitecta Magdalena Sierra asumió este viernes como nueva intendenta de Avellaneda, luego de que Jorge Ferraresi presentara su renuncia al frente del Ejecutivo municipal tras 17 años de gestión. El traspaso se realizó en una ceremonia de carácter informal en el Palacio Municipal, acompañada por trabajadores de la comuna.

Con la salida de Ferraresi, todo indica que el dirigente comenzará una nueva etapa dedicada al armado político del peronismo en la provincia de Buenos Aires, con vistas a las elecciones del próximo año. Su nombre figura entre los posibles candidatos a gobernador dentro del espacio.

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Durante su primer discurso como jefa comunal, Sierra destacó la gestión de su antecesor y aseguró que buscará dar continuidad al proyecto político desarrollado en el distrito. “Es un honor continuar el camino que inició Jorge Ferraresi. Con enorme dedicación, transformó profundamente nuestra ciudad y la convirtió en un modelo de gestión. Mi compromiso es cuidar todo lo que construimos juntos y seguir trabajando, todos los días, para que Avellaneda siga creciendo”, afirmó.

La flamante intendenta también agradeció el trabajo de los empleados municipales y remarcó el rol que tuvieron en las transformaciones realizadas en el distrito. “Nada de lo logrado hubiera sido posible sin cada uno de ustedes”, expresó al dirigirse a los trabajadores del municipio.

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En relación con los desafíos de su gestión, Sierra sostuvo que las demandas de la comunidad evolucionan y requieren de un Estado activo y cercano. “Las necesidades de nuestros vecinos van cambiando y requieren de un Estado presente, cercano y dispuesto a dar respuestas”, señaló.

Asimismo, aseguró que su administración mantendrá los principios que, según indicó, marcaron la gestión municipal en los últimos años. “Vamos a redoblar los esfuerzos, sosteniendo los valores que siempre nos guiaron: la empatía, la solidaridad y el compromiso con quienes más lo necesitan”, manifestó.

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Sierra también se refirió al futuro político de Ferraresi y afirmó que el exintendente “está preparado para asumir nuevos desafíos en la Provincia” y que continuará acompañando el proyecto político desde otro rol. Al cerrar su discurso, la nueva jefa comunal asumió el compromiso de continuar con el desarrollo del distrito.

“Con humildad, trabajo y la convicción de que todavía hay mucho por hacer, asumo este desafío para seguir construyendo, junto a toda la comunidad, la Avellaneda que queremos”, concluyó.

CS/fl