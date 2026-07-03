Sobreseyeron a Gustavo Arribas y Silvia Majdalani en la causa por espionaje ilegal

El juez Julián Ercolini dictó este viernes 3 el sobreseimiento de los ex directores de la AFI de Mauricio Macri, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani en la causa por espionaje ilegal, en el Proyecto AMBA.

La investigación por presunto espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri tuvo como principales imputados a los entonces máximos responsables de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, quienes enfrentaron distintos procesos judiciales por supuestas maniobras de inteligencia prohibidas por la Ley Nacional de Inteligencia.

El expediente se originó a partir de diversas denuncias e investigaciones que apuntaron a la existencia de una estructura organizada dentro de la AFI que habría realizado tareas de inteligencia sobre dirigentes políticos oficialistas y opositores, periodistas, jueces, fiscales, sindicalistas, organizaciones sociales e incluso personas detenidas en causas de corrupción, sin autorización judicial y al margen de las funciones legales del organismo.

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Uno de los ejes centrales de la investigación fue el denominado "Proyecto AMBA", un esquema mediante el cual se habrían instalado bases de inteligencia en distintos municipios de la provincia de Buenos Aires para recolectar información política y social. Según el informe elaborado por la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso, la causa buscó determinar la responsabilidad de Arribas y Majdalani en la institucionalización de esas actividades de espionaje ilegal. El anterior documento oficial sostuvo que ambos fueron procesados junto a otros exfuncionarios y agentes de inteligencia en ese expediente.

Otra de las investigaciones relevantes analizó las maniobras de vigilancia realizadas sobre el domicilio de Cristina Fernández de Kirchner y el Instituto Patria. En esa causa, el fiscal federal Franco Picardi requirió la elevación a juicio oral de Arribas, Majdalani y otros exfuncionarios de la AFI, al considerar que existían elementos para sostener que entre julio y agosto de 2018 se desarrollaron actividades de inteligencia ilegal planificadas y coordinadas, acompañadas posteriormente por la presunta falsificación de documentación para otorgar apariencia de legalidad a esos operativos.

Durante la instrucción, el entonces juez federal Juan Pablo Augé dictó el procesamiento de Arribas y Majdalani en distintas causas al considerar que existían indicios suficientes para sostener, con el grado de probabilidad exigido en esa etapa procesal, que ambos habrían participado en un esquema de inteligencia ilegal desarrollado desde la conducción de la AFI.

Posteriormente, la investigación atravesó un conflicto de competencia que derivó en el traslado de buena parte de los expedientes desde los tribunales federales de Lomas de Zamora hacia Comodoro Py, donde continuó la instrucción judicial.

Desde el inicio de las investigaciones, tanto Gustavo Arribas como Silvia Majdalani rechazaron las acusaciones y sostuvieron que las actividades desarrolladas por la AFI durante su gestión se ajustaron al marco legal vigente.

RG