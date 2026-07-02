Insaurralde pidió que el video de Cirio mostrando fajos de dólares en el vestidor no sea usado como prueba

Martín Insaurralde, exjefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, le pidió a la Justicia que el video de Jesica Cirio contando fajos de dólares no sea usado como prueba en su contra porque, afirma, es el resultado de un hackeo que sufrió su exmujer y, por ese motivo, tiene un “origen ilícito”.

La defensa que Insaurralde presentó ante el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, es la misma que hizo Cirio en la causa donde se investiga al exfuncionario y a la exdiva de Telefe por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Jesica Cirio solicitó que el video de los dólares no se use como prueba en la causa contra su ex, Martín Insaurralde

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Además, los abogados del exfuncionario afirman que las imágenes pueden haber sido modificadas tras la supuesta sustracción, por ese motivo, pidieron que se aplique la regla de exclusión probatoria, argumentando que la falta de una cadena de custodia forense hace imposible garantizar la veracidad del video. Lo mismo dijo la defensa de la exmodelo.

Fuente: LN

El juzgado ya realizó un allanamiento en el departamento de Insaurralde y ordenó realizar una inspección ocular en la propiedad de Cirio y en la casa de San Vicente, en cuyo vestidor, presuntamente, se vieron bolsas y valijas con fajos de dólares.

Tras viralizarse video, declararon dos policías federales que formaron parte del allanamiento en San Vicente en octubre de 2023, pero no pudieron confirmar que el vestidor que se ve en el video sea el mismo que encontraron ese día.

Martín Insaurralde y Jesica Cirio

Le prohibieron salir del país a Martín Insaurralde, Jesica Cirio y Sofía Clerici

La Justicia le prohibió el pasado 29 de junio salir del país a Insaurralde, a su exesposa Jesica Cirio y a la modelo e influencer Sofía Clerici, en el marco de la causa donde se los investiga por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Sofia Clerici

El juez federal Luis Armella decidió prohibirles a Insaurralde y Cirio salir de Argentina y, además, les impuso la obligación de no ausentarse más de 50 kilómetros de sus domicilios sin su autorización previa.

El ex secretario de Ariel Lijo rendirá examen en el Senado para ocupar el juzgado que investiga a Insaurralde y Jesica Cirio

Esta medida también alcanza a Clerici, a los hijos del exfuncionario, Luciano y Rodrigo Insaurralde, y a Gastón Barrachina y Víctor Mario Donadío.

HM/MSS