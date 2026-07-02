Reapareció Insaurralde: fue grabado saliendo de un edificio del microcentro porteño

En medio de la investigación que lo imputa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, el exintendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde fue captado ayer por cámaras de televisión en el microcentro de la ciudad de Buenos Aires.

El canal TN difundió imágenes que lo muestran en un auto que sale de un edificio en la calle Libertad 567, donde funciona una empresa vinculada formal o informalmente al Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar, Entretenimiento, Esparcimiento, Recreación y Afines (Aleara).

En las imágenes se ve cómo el hombre intenta cubrirse el rostro con su campera. Según la periodista Guadalupe Vázquez, que estaba en el lugar, Insaurralde visitaría ese edificio unas tres veces por semana desde marzo. En particular, el décimo piso, donde funcionaría esta empresa ligada al negocio de las apuestas.

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Esta grabación llega una semana después de que se difundiera un video de la exesposa de Insaurralde, la modelo Jésica Cirio, en un vestidor donde se veían cientos de fajos de dólares. A partir de esas imágenes, la fiscalía pidió la detención del exfuncionario. La Justicia denegó el pedido, pero les prohibió a ambos salir del país.

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