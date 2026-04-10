Abogado de Spagnuolo: “Milei fijó una vara moral demasiado alta para los políticos”

El abogado defensor de Diego Spagnuolo, Mauricio D'Alessandro, afirmó que “los audios son falsos, han sido manipulados con inteligencia artificial y construidos específicamente para una operación”, y cuestionó el avance de la causa judicial al considerar que “es apresurado” impulsar nuevas indagatorias sin una pericia técnica previa. En ese contexto, también relativizó el impacto político del caso y sostuvo que el gobierno de Javier Milei “fijó una vara demasiado alta para la política”, en un escenario donde existen prácticas que “muchas veces están muy cerca del fallo ético”, sostuvo en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190).

Mauricio D'Alessandro es abogado graduado de la UBA. Ejerció como diputado de la provincia de Buenos Aires entre 2011 y 2015; la banca la excedió a través de la alianza UDESO. Es el abogado defensor de Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, en el marco de la causa judicial que investiga presuntos hechos de corrupción y coimas en dicho organismo.

En los últimos días hubo nuevos desarrollos en la causa de Andis. Llamaron a Spagnuolo a una nueva indagatoria. Nos gustaría que usted nos hiciera una explicación de la visión que usted tiene de cómo está avanzando la causa.

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Efectivamente, esto trascendió. Es un pedido de nueva indagatoria para Spagnuolo y 27 personas más. Ya con esto son 54 personas a las cuales el fiscal les ha pedido indagatoria. Todavía el juez Lijo no lo ha resuelto y creo, creo que es apresurado y que eso no va a ocurrir hasta tanto no tengamos la pericia que ordenó la Cámara realizar sobre los audios que Spagnuolo ha firmado. Son falsos, han sido manipulados con inteligencia artificial y construidos específicamente para una operación que lo involucre a él en hechos de corrupción.

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Esas manipulaciones con inteligencia artificial, ¿son manipulaciones de un grado tal que cambian el sentido concretamente del famoso 3% para Karina o eso, independientemente de otras manipulaciones, responde a la realidad de lo dicho por Spagnuolo?

Spagnuolo nunca se refirió a Karina Milei diciendo que había recibido o que pretendía el 3% de las compras de medicamentos, básicamente además porque él no tenía control sobre ello. El que controlaba eso era un subordinado que se llama Daniel Garbellini, que relató específicamente en su propia declaración indagatoria cómo era el procedimiento y deslindó la responsabilidad de Spagnuolo al respecto.

Ahora, en lo que sí es llamativo que haya ocurrido este pedido del fiscal es porque, además de la demora en realizar esa pericia, en los últimos días apareció el doctor Gregorio Dalbón, denunciante en esta causa, que en su denuncia dijo específicamente que había accedido a los audios a través de escuchas radiofónicas y televisivas, especialmente en el medio Carnaval. Y, sin embargo, en un tweet que le dirige a Santiago Caputo manifiesta que alguien le facilitó los audios para que eso se convirtiera luego en la denuncia que él realizó y, una vez realizada esa denuncia en los medios, él cristalizó en tribunales.

Es decir que hay ahí una gran contradicción entre los dichos del denunciante y lo que en definitiva ocurrió posteriormente con los audios. Esa intromisión de supuestos servicios de inteligencia u operaciones es, por primera vez, reconocida por el propio Dalbón en ese tweet. Nosotros hemos pedido que se lo cite a aclarar esa postura en el juzgado de Ercolini y Stornelli, que investigan la alteración del orden constitucional a través de operaciones mediáticas y judiciales, y en lo que era la vieja causa de Casanello, hoy a cargo de Lijo. Porque entendemos que es lo que nos va a dar una real visión de lo que efectivamente pasó.

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En algún sentido, ¿cree que afecta a su defendido denuncias de otro tipo de posibles corrupciones, como en el caso del jefe de gabinete Adorni, o los créditos, si bien no se trate a lo mejor de un delito, pero sí de una falla ética, los créditos del Banco Nacional a funcionarios importantes del gobierno? ¿Usted cree que hay una especie de clima de humor de época que puede afectar también a la justicia e impulsar, por ejemplo, el pedido del fiscal?

Entiendo, en ese aspecto, que el gobierno de Javier Milei fijó una vara muy alta, una vara demasiado alta para la política en general, y en eso esto es transversal a toda la política. Hay prácticas que la propia política considera que no son delitos, pero que muchas veces están muy cerca del fallo ético. Concretamente, el otro día pensaba sobre los créditos. Los créditos baratos, los créditos que se denominan subsidiados, hacen que aquel que lo saca termine pagando nada. Eso lo sabe todo el mundo y todo el mundo aspira a tener un crédito subsidiado, al cual accede poca gente.

Accedieron los chacareros en los últimos años muchas veces a tasa del Banco Provincia subsidiada. Accedieron empleados de los bancos. Tengo un pariente que compró una casa, donde yo intervine como abogado, y era un crédito del Banco Nación, concretamente al 8 anual, y porque era empleado este pariente del banco. Es decir, el hecho de manejar las tasas a través de la decisión discrecional de un funcionario, y lo que ocurre en la Argentina, ha convertido todo en un pandemonium. Y entonces, los únicos que ganan son los que están cerca del funcionario que maneja el otorgamiento de los créditos, el que sabe que va a salir la resolución, lo que todos sabemos.

Pasa en el Banco Central, pasó con el dólar barato. Que alguien me explique: salieron de la Argentina más de 100,000 millones de dólares a dólar oficial que podían volver a la Argentina vía importaciones, en el mejor de los supuestos, o vía cable de alguna cueva financiera al triple de su valor. La realidad es esa inequidad que convirtió a la Argentina en un desastre para vivir y en un lugar de vivillos y aprovechadores. La política está dentro de los argentinos que se quieren aprovechar de eso.

RM/MV/ff