Federico González sobre la decisión de eliminar el Ministerio del Interior: "Está hecho a la medida de Diego Santilli"

El analista político, Federico González, conversó con Canal E y se refirió a que la decisión del Gobierno de eliminar el Ministerio del Interior y transferir sus funciones a la Jefatura de Gabinete abrió un nuevo debate político.

Sobre la eliminación del Ministerio del Interior, Federico González sostuvo que la explicación oficial de optimizar recursos no resulta convincente. En ese sentido, afirmó: "Yo creo que, perdoname la insistencia de nuevo, Gastón Pablonismo yo te diría paradojal, porque la razón invocada es para optimizar recursos".

Críticas a la eliminación del ministerio

Sobre la misma línea, agregó que, "me parece que es un cambio que no le veo la razón de ser, que implica gastos y que es el chiquitaje de los gastos la pequeña política y no de los ministros".

Para González, el verdadero motivo pasa por fortalecer políticamente al nuevo jefe de Gabinete. "Está hecho a la medida de Diego Santilli", aseguró, al considerar que el funcionario tiene mayor capacidad para negociar con los gobernadores.

El caso Adorni y su impacto en el Gobierno

Sobre si la salida de Manuel Adorni pone fin a la polémica, diferenció la intención del Gobierno de la dinámica pública del caso. "Yo creo que en el fondo de la cuestión, el Gobierno no asumió la responsabilidad y no cree y no quiere creer o no le importa la responsabilidad de Adorni en todo este episodio bastante lamentable", señaló.

Además, el entrevistado remarcó: "Cuando se abre la caja de Pandora eso ya no depende de un autor, porque la opinión pública sigue el tema, el periodismo sigue el tema y además todos los días se descubre algo nuevo o sucede algo nuevo".

Incluso cuestionó que el ex funcionario continúe utilizando recursos oficiales: "Esto de Adorni se sigue manejando como recurso del Estado cuando ya no debería ocurrir, bueno eso hace que la saga no se termine".