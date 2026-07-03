El Gobierno eliminó retenciones industriales y busca impulsar las exportaciones

El Gobierno avanzó con una nueva reducción de retenciones para sectores industriales, una medida que busca mejorar la competitividad de las exportaciones argentinas. En diálogo con Canal E, el especialista en comercio exterior Marcelo Elizondo analizó el alcance de la decisión y su posible impacto sobre la economía.

La disposición alcanza a cerca de mil posiciones arancelarias vinculadas a rubros industriales, con eliminaciones inmediatas en algunos casos y reducciones progresivas en otros. Para Elizondo, la medida forma parte de una estrategia oficial orientada a reducir costos para competir en los mercados internacionales.

La reducción de retenciones y los sectores alcanzados

Elizondo explicó que el Gobierno continuó con su política de reducir los derechos de exportación, aunque aclaró que el proceso no se aplica de forma inmediata en todos los sectores por las restricciones fiscales.

Según detalló, la eliminación o baja de retenciones alcanza a rubros como minerales, metales, químicos, parte de la cadena automotriz, plásticos, resinas y petroquímicos. "Argentina necesita reducir costos para competir internacionalmente", sostuvo.

Un impuesto poco común en el comercio internacional

El especialista remarcó que las retenciones son un tributo poco habitual a nivel global y que encarecen la salida de productos argentinos al mundo. En ese sentido, consideró que su reducción mejora la posición de las empresas exportadoras.

"Competir con esta carga es difícil", afirmó, al señalar que los impuestos a las exportaciones casi no existen en países relevantes del comercio internacional. Para Elizondo, "esta reducción favorece la capacidad exportadora industrial".

Exportaciones en crecimiento y posible récord anual

Elizondo destacó que la medida llega en un momento de crecimiento para las ventas externas. Según indicó, las exportaciones argentinas aumentaron más de 20% durante el primer semestre, con buen desempeño de productos primarios, manufacturas agropecuarias, manufacturas industriales, combustibles y energía.

En ese contexto, remarcó el rol de Vaca Muerta, que impulsa un fuerte crecimiento de las exportaciones energéticas. "Las exportaciones argentinas están creciendo generosamente", señaló.

Brasil, Estados Unidos y Europa entre los destinos clave

Respecto de los mercados de destino, el especialista explicó que la industria automotriz tiene como principal comprador a Brasil, mientras que los productos vinculados a la minería, la petroquímica y el petróleo se orientan a distintos destinos, entre ellos Estados Unidos y otros mercados internacionales.

Además, sostuvo que la baja de costos mejora la posición de Argentina en un contexto donde muchos países buscan fortalecer su capacidad exportadora mediante beneficios e incentivos.

El acuerdo con la Unión Europea y la apertura de mercados

Elizondo también vinculó la baja de retenciones con la agenda de apertura comercial. En ese sentido, mencionó el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, las negociaciones con Estados Unidos y otros avances con bloques y países como EFTA, Singapur, Canadá y Japón.

Según sostuvo, reducir impuestos en frontera permite aprovechar mejor los acuerdos comerciales. Para el especialista, Argentina históricamente no contó con este tipo de acceso a terceros mercados, por lo que la apertura representa una oportunidad para mejorar la inserción internacional.

Valor agregado, minería e inversión

Consultado sobre el valor agregado de las exportaciones argentinas, Elizondo afirmó que incluso los sectores tradicionalmente considerados primarios incorporaron tecnología, innovación y conocimiento. "Los productos primarios ya no son productos primarios como hace 20 años", aseguró.

En esa línea, mencionó el uso de agricultura de precisión, inteligencia artificial, Big Data, maquinaria sofisticada y software aplicado a la producción. También destacó que la minería actual requiere procesos más complejos, estándares internacionales y mayor inversión.

El desafío de aumentar la inversión

Para Elizondo, el gran desafío pendiente es elevar la tasa de inversión, que actualmente se ubica en torno al 16% o 17% del Producto Bruto. Consideró que ese nivel es bajo y que debería aumentar para promover una mayor manufacturación de la producción argentina.

Finalmente, sostuvo que herramientas como el RIGI pueden contribuir a mejorar las condiciones para invertir en minería, energía y sectores industriales. En ese marco, concluyó que la reducción de retenciones puede ser un paso relevante para fortalecer la competitividad exportadora del país.