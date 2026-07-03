Alejandro Lupo sobre la venta de autos usados: "Junio fue el mejor mes del semestre"

El mercado de autos usados mostró una fuerte recuperación durante junio, que se convirtió en el mejor mes del primer semestre. Según explicó Alejandro Lupo, vicepresidente de la Cámara del Comercio Automotor, la mejora responde principalmente a la estabilización de los precios y a una mayor competitividad frente a los vehículos nuevos.

"Junio fue el mejor mes del semestre", destacó Lupo, al precisar que las operaciones superaron las 155.000 unidades, consolidando una tendencia positiva luego de las fluctuaciones registradas durante los primeros meses del año.

El dirigente señaló que el ingreso de nuevos vehículos sin determinados aranceles generó un impacto directo sobre el mercado de segunda mano. "El auto usado, con respecto a los precios de enero, bajó entre un 5 y un 10%. En algunos casos, más", afirmó. En el segmento premium, agregó que la reducción fue todavía mayor, con depreciaciones de entre el 20% y el 25% tras la quita del impuesto interno.

Dos mercados bien diferenciados

Lupo explicó que actualmente conviven dos perfiles de compradores. Por un lado, quienes buscan autos compactos para uso urbano y, por otro, quienes priorizan las pick-ups por las necesidades del interior del país.

"Notamos que hay dos públicos totalmente diferenciados", sostuvo. Mientras que en las ciudades predominan modelos como Volkswagen Gol y Chevrolet Corsa, de entre 10 y 15 años de antigüedad, en las zonas rurales y localidades con caminos de ripio la demanda se concentra en camionetas por su doble función de trabajo y movilidad.

Además, indicó que el crecimiento de las aplicaciones de transporte también impulsó la demanda de vehículos seminuevos de cuatro puertas aptos para instalar equipos de GNC.

Financiamiento y cambio tecnológico

Respecto de las perspectivas, Lupo aseguró que el segundo semestre suele superar al primero y estimó que 2026 cerrará muy cerca del récord alcanzado el año pasado. "Creemos que vamos a tener un excelente año", afirmó. No obstante, advirtió que el principal obstáculo continúa siendo el financiamiento, ya que las tasas de la mayoría de las entidades financieras siguen siendo elevadas frente a las ofrecidas por el Banco Nación.

Finalmente, destacó que el mercado comienza a mostrar un cambio de paradigma hacia la movilidad sustentable. Si bien los autos eléctricos e híbridos todavía tienen escasa presencia entre los usados, consideró que esa tendencia se profundizará en los próximos años, impulsada por la expansión de la infraestructura de carga rápida y por los beneficios económicos que ofrecen este tipo de vehículos.