Inteligencia artificial en el trabajo: por qué las habilidades ganan terreno frente a los cargos tradicionales

La incorporación de la inteligencia artificial (IA) está impulsando una profunda transformación en el mundo del trabajo, aunque su adopción todavía avanza de manera gradual en Argentina y la región. Para Martín Sandoval, psicólogo laboral, este fenómeno debe entenderse como parte de un proceso más amplio que incluye la digitalización, el trabajo híbrido y la creciente competencia por atraer y retener talento.

"La IA es una herramienta disruptiva, innovadora, hasta podemos decir revolucionaria", sostuvo Sandoval. Sin embargo, aclaró que su impacto no puede analizarse de forma aislada, ya que interactúa con cambios estructurales que vienen desarrollándose desde hace varios años.

Las habilidades reemplazan a los puestos tradicionales

El especialista explicó que las empresas comenzaron a modificar sus estructuras organizacionales y que el foco dejó de estar exclusivamente en los cargos tradicionales.

"Los planteles de las empresas se están organizando por habilidades más que por puestos, por competencias más que por puestos", destacó. En ese contexto, agregó que "el salario no es siempre el principal atractivo para un ejecutivo", ya que las organizaciones buscan ofrecer propuestas de valor más amplias para captar profesionales.

Respecto del avance concreto de la IA en las compañías, Sandoval señaló que todavía predomina el aprendizaje individual antes que una implementación corporativa generalizada.

"Es más el formato de autodidacta que cada persona utiliza herramientas de la inteligencia artificial más que la adopción masiva de herramientas de inteligencia artificial por parte de las empresas", afirmó.

Asimismo, explicó que las áreas de Finanzas lideran la incorporación de estas tecnologías, seguidas por Operaciones y, cada vez con mayor presencia, Capital Humano. No obstante, remarcó que "esto es paulatino, es gradual, tampoco es masivo ni acelerado".

Adaptación, regulación y uso responsable de la IA

Durante la entrevista también abordó el impacto psicológico que genera la inteligencia artificial y la distancia que suele existir entre la imaginación colectiva y la realidad tecnológica. "Esto es un componente imaginativo y un componente realidad y un componente muy importante también que es lo adaptativo", señaló. Según explicó, el verdadero desafío consiste en integrar estas herramientas a la vida cotidiana, a los procesos productivos y al trabajo diario sin perder de vista el factor humano.

En relación con el uso de inteligencia artificial por parte de los empleados, Sandoval consideró que los trabajadores deben incorporar estas herramientas para mantenerse actualizados, aunque siempre respetando las políticas internas de cada organización.

"Ese empleado administrativo yo creo que debe usar la IA, debe utilizar las herramientas tecnológicas más adelantadas y más adaptables a su capacidad de aprendizaje", expresó. Sin embargo, subrayó que esa utilización debe mantenerse "con un equilibrio con las normas, procedimientos y compliance de la empresa", de manera que la innovación conviva con la seguridad, la auditoría y la gobernanza corporativa.