En qué consiste EmprendeYa: la plataforma que busca dar visibilidad a los emprendedores

La creadora de la plataforma EmprendeYa, Nancy Mendoza, en diálogo con Canal E, evaluó que la falta de visibilidad es uno de los principales desafíos para quienes emprenden sin un local físico.

Mendoza explicó que el proyecto surgió a partir de su investigación académica sobre emprendedurismo: "EmprendeYa nace de una investigación que yo hice, yo estoy finalizando mi maestría en Economía y Ciencias Políticas y mi tesis es de emprendedurismo".

La falta de un lugar físico y su impacto entre los emprendedores

Según detalló, el principal problema detectado fue la dificultad para que los emprendedores sean encontrados por personas cercanas. "El problema que ellos tenían, más los emprendedores que no tienen local físico, era el tema de la visibilidad", señaló.

Mendoza remarcó que, aunque existen las redes sociales, "si bien hoy existen las redes, no te conectan por cercanía".

En qué consiste la plataforma

La aplicación utiliza un mapa interactivo para mostrar los emprendimientos disponibles alrededor del usuario. "Vos abrís el mapa y automáticamente encontrás a los emprendedores que tenés cerca tuyo. Ellos tienen su tienda, que es completamente gratuita, y desde ahí podés hacer el pedido", explicó.

Además, la entrevistada aclaró que la plataforma únicamente conecta a ambas partes: "Nosotros no intervenimos en los pagos, solamente nosotros conectamos usuarios con emprendedores".

Cada perfil reúne información útil para concretar una compra. "Haces click ahí, te aparece una tienda de ellos. ¿Dónde aparece? Su Instagram, su número de WhatsApp, los productos que vende, los precios. Entonces, vos podés cargar en el carrito y podés contactar y automáticamente ese pedido te lleva a WhatsApp del emprendedor", expresó.