La caída de la recaudación reaviva el debate por la reforma de Inocencia Fiscal

El tributarista, Marcelo Rodríguez, en contacto con Canal E, se refirió a que la caída de la recaudación tributaria volvió a instalar el debate sobre el equilibrio fiscal y la necesidad de avanzar con la reforma de Inocencia Fiscal impulsada por el Gobierno.

Marcelo Rodríguez explicó cuáles son los factores que explican la disminución de los ingresos tributarios. "Hay una sensible implicancia de la baja de consumo en impuestos indirectos, como así también hay ciertos impuestos del frente externo que se han reducido, en consecuencia esto tiene un nítido beneficio en la actividad de las empresas que obtienen mayor rentabilidad, pero claro está que se resiente la recaudación", planteó.

El Gobierno prioriza el crecimiento del sector privado antes que el superávit

Según desarrolló, el Gobierno enfrenta un equilibrio complejo entre incentivar la actividad privada y sostener las cuentas públicas: "Hay una contraposición de intereses entre la voluntad de esta administración de favorecer el desempeño, la performance de las compañías, pero obviamente esto genera que el Estado resienta sus ingresos y es un nuevo desafío para esta administración a efectos de seguir bajo la tónica de eficientizar el gasto público".

Respecto del nuevo proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, Rodríguez recordó cómo comenzó la iniciativa. "Estamos realizando un anteproyecto de ley, tuvo su génesis a partir de una reunión que tuvo el ministro Caputo con varios colegas contadores públicos, donde se plantearon las inquietudes de la profesión", resaltó.

Una nueva propuesta podría llegar al Congreso

Además, señaló que el objetivo es brindar mayor seguridad jurídica a quienes adhieran al régimen: "Estamos esperando el tiempo legislativo para que este anteproyecto entre al Congreso, tenga su tratamiento en comisión y probablemente genere que los contribuyentes finalmente se adhieran al régimen".

El entrevistado también destacó que el esquema busca incentivar la incorporación de fondos no declarados al circuito formal. "Voy a recordar también que esta ley lo que fomenta es que se decida sacar los dólares acolchonados, esto fomenta obviamente el devenir de la economía", expresó.

Sin embargo, advirtió que los plazos legislativos complican su implementación inmediata: "El tema clave acá es que la declaración jurada vence el 20 de julio, yo veo un poco probable que esto tenga tránsito legislativo y que se pueda reglamentar desde esa fecha".