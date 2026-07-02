Martín Burgos advirtió por la caída de la recaudación: "Hay un problema de demanda que el Gobierno no está atendiendo"

La recaudación tributaria volvió a ubicarse en el centro del debate económico debido a la caída de los principales ingresos fiscales y al desafío que enfrenta el Gobierno para sostener el superávit fiscal. En diálogo con Canal E, el economista Martín Burgos analizó el impacto de la menor actividad sobre las cuentas públicas.

El especialista sostuvo que la reducción de impuestos y la debilidad del mercado interno explican buena parte del retroceso de la recaudación. Además, advirtió que, si el Ejecutivo mantiene como prioridad el equilibrio fiscal, la caída de los ingresos podría derivar en nuevas reducciones del gasto.

La caída de la recaudación y el desafío del superávit fiscal

Burgos explicó que el debate sobre la recaudación está directamente vinculado con el objetivo oficial de mantener el superávit fiscal. A medida que disminuyen los ingresos del Estado, señaló, aumenta la presión para recortar el gasto público.

"Cada vez que cae la recaudación aparece la amenaza de ajustar más el gasto público", sostuvo, al advertir que esa dinámica puede generar mayores tensiones sociales y políticas.

El mercado interno explica la mayor parte de la pérdida de ingresos

El economista remarcó que cerca del 80% de la economía depende del mercado interno, por lo que la desaceleración del consumo repercute directamente sobre la recaudación de impuestos como el IVA.

Además, recordó que la reducción de alícuotas en las retenciones a las exportaciones también limita los recursos fiscales, aunque parte de ese efecto fue compensado por un mayor volumen exportador.

IVA, Ganancias y retenciones continúan en baja

Según Burgos, la tendencia de los principales tributos continúa siendo negativa. Explicó que tanto el IVA, como el Impuesto a las Ganancias y las retenciones muestran una caída estructural en la recaudación.

Si bien en algunos meses se registraron aumentos puntuales por cuestiones estacionales, aclaró que esos resultados no modifican el panorama general. "Los principales impuestos están cayendo mes a mes", afirmó.

Las provincias y la obra pública, entre los sectores más afectados

El especialista indicó que una parte importante del ajuste se refleja en la reducción de transferencias a las provincias y en la menor ejecución de obra pública, dos componentes relevantes del gasto nacional.

En ese sentido, advirtió que la menor disponibilidad de recursos repercute sobre los gobiernos provinciales y municipales, incrementando la conflictividad política y condicionando las negociaciones legislativas.

El consumo sigue sin recuperarse

Para Burgos, el principal problema continúa siendo la debilidad de la demanda. Explicó que la caída en las cantidades vendidas limita la recuperación de la recaudación, incluso cuando algunos precios continúan aumentando.

"Hay un problema de demanda que el Gobierno no está atendiendo", aseguró al sostener que la recuperación del consumo resulta clave para fortalecer los ingresos fiscales sin necesidad de incrementar la presión tributaria.

La informalidad también condiciona la recaudación

Otro de los factores que mencionó fue el crecimiento de la economía informal, que dificulta ampliar la base tributaria y limita la capacidad del Estado para incrementar sus ingresos.

Finalmente, Burgos consideró que la combinación de menor consumo, reducción de impuestos y elevada informalidad configura un escenario complejo para las cuentas públicas. "La recaudación está cayendo y es una tendencia", concluyó al advertir que el desafío será sostener el equilibrio fiscal sin profundizar el ajuste sobre el gasto.