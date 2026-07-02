Alberto Ruskolekier explicó el detrás de la incorporación de Argentina a Pax Silica

La incorporación de Argentina a Pax Silica reconfigura el tablero geopolítico mundial. El analista internacional, Alberto Ruskolekier, en comunicación con Canal E, sostuvo que la disputa entre Estados Unidos y China ya no pasa únicamente por el comercio, sino por el control de la inteligencia artificial, los minerales críticos y los semiconductores.

"Los medios no informaron absolutamente nada", advirtió Alberto Ruskolekier al presentar el tema, y explicó: "Yo digo que es como una especie de ruta de la seda, pero liderada por Estados Unidos. Algunos lo llaman que puede ser una OTAN tecnológica".

Cuáles son los países que integran Pax Silica

Asimismo, detalló que la iniciativa nació con siete países fundadores: "Estados Unidos, Australia, Reino Unido, Japón, Corea del Sur, Singapur e Israel". Además, señaló que, "el viernes de la semana pasada, concretamente el día 26 de junio del 2026, Argentina se integró también a este bloque de Pax Silica. Hoy cuenta con la adhesión de 35 países. Además de los fundadores, también incluye a India. Estamos hablando de un país gigantesco".

Para Ruskolekier, el objetivo estadounidense es claro: "Construir una red de países. ¿Pero cuáles países? Países aliados que puedan aportar recursos minerales, inversión, capacidad industrial, materiales críticos e infraestructura tecnológica".

Recae cierto interés en Argentina por una reserva importante de cobre

Además, destacó que Argentina amplía su valor estratégico por otros recursos naturales: "Argentina también está empezando a ser descubierta, entre comillas, que también hay una reserva importante de cobre".

En ese sentido, el entrevistado remarcó que la competencia entre las grandes potencias ya cambió de naturaleza: "Estamos hablando como los planes de las grandes potencias se diseñan para el futuro de los próximos años. Esto es un futuro que ya está establecido".

A su vez, vinculó la evolución de Pax Silica con los cambios políticos en América Latina y sostuvo que Brasil ocupa un lugar central en la disputa entre Washington y Beijing. "Precisamente, un país que no está integrando hasta ahora el tema de esta Pax Silica, es precisamente Brasil. Esto no es casual. Brasil es un país gigante. Pero está visto por Estados Unidos como un aliado de China. Estados Unidos no lo ve a Lula da Silva como un aliado estratégico", expresó.