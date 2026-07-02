El orden financiero como primer paso para construir un ahorro

La educación financiera comienza mucho antes de invertir. Para la educadora financiera Vanesa Plaza, el verdadero desafío consiste en aprender a ordenar las finanzas personales y conocer con precisión en qué se utiliza el dinero antes de pensar en generar rendimientos.

En diálogo con Canal E, la especialista explicó que muchas personas consideran imposible ahorrar porque creen que sus ingresos no alcanzan. Sin embargo, sostuvo que el primer paso consiste en organizar los gastos y generar hábitos que permitan construir un margen de ahorro de forma gradual.

El método 50-30-20 para ordenar las finanzas

Plaza explicó que una de las herramientas más utilizadas para organizar las finanzas es la regla 50-30-20, que propone destinar el 50% de los ingresos a necesidades básicas, el 30% a gastos personales o recreativos y reservar el 20% para el ahorro o la inversión.

La especialista destacó que, una vez que las personas comienzan a aplicar este esquema, suelen descubrir que pueden ahorrar incluso más de lo previsto. "Es una herramienta muy poderosa", aseguró.

Cómo empezar a ahorrar aunque parezca imposible

Frente a quienes consideran difícil reservar una quinta parte de sus ingresos, Plaza recomendó comenzar con pequeños objetivos. "Podemos empezar ahorrando el 1%", explicó, al señalar que el hábito puede construirse de manera progresiva hasta alcanzar porcentajes mayores.

Según indicó, la clave está en modificar costumbres cotidianas y reducir los llamados gastos hormiga, aquellos consumos pequeños que, acumulados durante el mes, representan una suma significativa.

Registrar los gastos para conocer la realidad financiera

La especialista propuso realizar un seguimiento detallado de todos los gastos durante al menos un mes mediante una planilla o aplicaciones de administración financiera. "Primero hay que saber en qué estamos gastando", remarcó.

Al finalizar ese período, explicó, muchas personas descubren suscripciones innecesarias, consumos repetitivos o gastos evitables que pueden transformarse en capacidad de ahorro sin resignar calidad de vida.

El cambio de hábitos como base del ahorro

Para Plaza, el orden financiero no implica dejar de disfrutar, sino cambiar la forma de administrar el dinero. "Hay que cambiar hábitos, no privarse de todo", afirmó al comparar las finanzas personales con una alimentación saludable, donde lo importante es mantener una conducta sostenible en el tiempo.

Además, remarcó que comenzar a ahorrar desde edades tempranas permite aprovechar el efecto del interés compuesto y construir un patrimonio de largo plazo mediante inversiones acordes al perfil de cada persona.

Las herramientas financieras para potenciar el ahorro

Durante la entrevista también se analizaron alternativas como los fondos comunes de inversión, las cauciones bursátiles y el aprovechamiento de las tasas de interés para administrar mejor el dinero disponible.

Finalmente, Plaza sostuvo que la información financiera puede generar un cambio profundo en la economía personal. "El conocimiento es poder y acá más que nunca", concluyó al alentar a las personas a comenzar por conocer sus gastos antes de dar el siguiente paso hacia la inversión.