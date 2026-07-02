Martín Simonetta: “Mercosur está desesperadamente intentando firmar acuerdos con otros países luego de un cuarto de siglo de letargo”

El economista, Martín Simonetta, en contacto con Canal E, se refirió al nuevo escenario internacional marcado por la reactivación de las negociaciones comerciales del Mercosur y el giro económico de Bolivia.

Respecto del posible acuerdo entre el Mercosur y Japón, Martín Simonetta destacó que el cambio más relevante no es únicamente el vínculo con Tokio, sino la nueva dinámica del bloque. En ese sentido, afirmó: "Es como que Mercosur está desesperadamente intentando firmar acuerdos con otros países luego de un cuarto de siglo de letargo. Se está despertando".

Complicaciones en el acuerdo con la Unión Europea

Asimismo, recordó que el bloque ya avanzó con el acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea y señaló que también existen negociaciones con otros mercados. Según explicó: "Parece que hay mucho movimiento en una movida de integración que permanecía tranquila".

Además, Simonetta remarcó que el Mercosur atraviesa un debate interno sobre el margen que tienen sus miembros para negociar de manera independiente. En ese contexto, sostuvo que, "lo que se encuentra más en discusión es si los países pueden firmar acuerdos de manera individual con otros países", mientras que agregó que, "la Argentina ha manifestado el interés de firmar acuerdos de forma bilateral y no necesariamente regional".

Sobre el perfil político del bloque, evitó definiciones absolutas y respondió: "La respuesta es por supuesto que ni, como todo en la política".

Lula da Silva busca defender los intereses de Brasil

Al analizar el liderazgo regional de Brasil, el entrevistado explicó que el país mantiene una política exterior relativamente estable más allá de los cambios de gobierno. En ese sentido, señaló: "Brasil piensa en Brasil".

También destacó el papel de la diplomacia brasileña al afirmar que "Itamaraty, la Cancillería de Brasil, ha logrado esta fama de tener una continuidad más allá de los gobiernos, de poder establecer políticas de Estado de largo plazo".