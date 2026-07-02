Santiago Casas analizó el IPC: "En junio seguramente no se alcanzará el 1,5%"

La inflación continúa mostrando una tendencia descendente en Argentina, aunque las expectativas para junio indican que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se ubicará por encima del 1,5% registrado meses atrás. En diálogo con Canal E, el economista Santiago Casas consideró que el dato mensual es menos relevante que la consolidación del proceso de desinflación.

El especialista también analizó la evolución del salario real, las limitaciones metodológicas de las estadísticas oficiales y el comportamiento del tipo de cambio, al tiempo que planteó cuáles son las perspectivas para el segundo semestre y el año electoral de 2027.

La inflación seguiría por encima del 1,5% en junio

Casas señaló que las estimaciones privadas ubican la inflación de junio entre el 1,8% y el 1,9%, por lo que el índice difícilmente iguale el piso alcanzado anteriormente. Sin embargo, aclaró que el foco debe estar puesto en la continuidad del proceso de desaceleración.

"Lo importante es que el sendero de desinflación siga continuando", sostuvo al remarcar que una diferencia de algunas décimas no modifica la tendencia general de la economía.

Por qué los precios siguen aumentando aunque baja la inflación

El economista explicó que una menor inflación no implica que los precios dejen de subir. Por el contrario, significa que continúan aumentando, pero a un ritmo menor que en meses anteriores.

"Aumento de precios e inflación no son lo mismo", señaló al indicar que la desaceleración inflacionaria no implica automáticamente una mejora inmediata del poder adquisitivo de la población.

Las limitaciones de la medición del IPC

Casas reconoció que la metodología utilizada para calcular el IPC presenta cierto grado de obsolescencia debido al retraso en la actualización de la canasta de consumo. No obstante, consideró que ese problema no altera de manera sustancial la tendencia inflacionaria.

El especialista explicó que la inflación representa un promedio ponderado del consumo de los argentinos y que cada hogar experimenta variaciones distintas según la composición de sus gastos. Por ese motivo, algunos sectores perciben aumentos superiores al índice general y otros inferiores.

Las dudas sobre la evolución del salario informal

Uno de los puntos que más cuestionó fue la medición del salario informal. Según explicó, los datos oficiales muestran una recuperación significativa del poder de compra, aunque esa evolución no parece coincidir con otros indicadores económicos.

"La medición del INDEC deja mucho que desear", afirmó al señalar que existen restricciones metodológicas para reflejar con precisión la realidad de quienes trabajan fuera del empleo registrado.

El dólar y las perspectivas para el segundo semestre

Casas también analizó el reciente comportamiento del tipo de cambio, que mostró una recuperación sin trasladarse de manera significativa a los precios. A su entender, parte de ese movimiento responde al fortalecimiento del dólar a nivel internacional y no exclusivamente a factores internos.

Además, indicó que la estabilidad macroeconómica permite sostener el proceso de desinflación, aunque reconoció que la demanda de cobertura cambiaria podría incrementarse a medida que se acerquen las elecciones legislativas.

Qué espera para la inflación hacia fin de año

Respecto de las perspectivas para los próximos meses, el economista descartó que la inflación mensual llegue a ubicarse por debajo del 1% durante 2026, aunque consideró posible que se acerque a ese nivel hacia el cierre del año.

"No creo que la inflación mensual empiece con cero este año", expresó. En ese sentido, concluyó que la evolución de la economía durante 2027 dependerá en gran medida de las expectativas electorales y de la continuidad de las reformas macroeconómicas implementadas por el Gobierno.