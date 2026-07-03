El Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció una operación financiera clave para mejorar su perfil de vencimientos en moneda extranjera. La entidad canceló la totalidad de sus operaciones de pase pasivo, conocidas como REPO, vigentes por u$s 6.000 millones y concertó una nueva transacción por el mismo monto con diez bancos internacionales de primera línea, con vencimiento en septiembre de 2028.

Con esta refinanciación, el BCRA logró despejar la totalidad de los vencimientos de estos instrumentos que estaban previstos para 2026 y 2027. La medida apunta a fortalecer la posición de liquidez en moneda extranjera de la autoridad monetaria y a darle mayor previsibilidad al flujo de divisas, un punto sensible para el funcionamiento del mercado cambiario local.

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La operación llega en un momento en el que el Gobierno busca mostrar capacidad de pago y reducir la incertidumbre sobre los vencimientos en dólares de los próximos años. En paralelo, el equipo económico prepara la presentación de su programa financiero para afrontar las obligaciones del Tesoro durante 2026 y 2027, con la intención de sostener la baja del riesgo país y mejorar el acceso al crédito.

Menos presión sobre 2026 y 2027

El dato central de la operación es el corrimiento del calendario de pagos. Al llevar el vencimiento de la totalidad de los REPO a septiembre de 2028, el Banco Central reduce la presión sobre los próximos dos años, que concentran una parte relevante de las obligaciones en moneda extranjera del sector público.

Según informó la entidad, además de mejorar el perfil de vencimientos, la nueva transacción permitió bajar nuevamente el costo de financiamiento y ampliar la cantidad de bancos internacionales participantes. El BCRA abonará una tasa equivalente a SOFR en dólares más un spread de 4%.

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La señal también fue leída como una muestra de demanda por parte de entidades financieras del exterior. En la subasta realizada el 30 de junio, el BCRA recibió ofertas por USD 8.250 millones, por encima de los USD 6.000 millones finalmente adjudicados.

Títulos BONAR como garantía

Al igual que en la última operación de este tipo, el REPO fue instrumentado utilizando títulos BONAR disponibles en la cartera del Banco Central. En la práctica, se trata de una operación de financiamiento garantizada con bonos soberanos, que permite obtener liquidez en dólares sin desprenderse definitivamente de esos activos.

Para el BCRA, el objetivo es doble: mantener una posición más ordenada de liquidez y evitar que los vencimientos de corto y mediano plazo sumen presión sobre el mercado cambiario. En un esquema donde la acumulación de reservas y la previsibilidad financiera son seguidas de cerca por inversores y organismos internacionales, el corrimiento de vencimientos funciona como una señal de alivio.

El comunicado oficial sostuvo que la operación demuestra la “confianza sostenida” de bancos internacionales en el ordenamiento macroeconómico de la Argentina y en el fortalecimiento del balance del BCRA.



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