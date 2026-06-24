Pago de deuda: se estima que el Gobierno ya reunió la mayor parte de los dólares para afrontar los vencimientos de julio

El Gobierno se acerca al objetivo de reunir los dólares necesarios para afrontar el pago de aproximadamente USD 4.200 millones a los bonistas previsto para el próximo 9 de julio. El ministro de Economía, Luis Caputo, ya logró acumular gran parte de esos recursos, aunque todavía restan definiciones clave que se resolverán en los próximos días.

Según los últimos datos oficiales, al 18 de junio los depósitos en moneda extranjera del Tesoro alcanzaban los USD 3.648 millones. Los fondos provienen de las recientes colocaciones de los Bonar 2027 y Bonar 2028, además de compras de divisas realizadas al Banco Central.

Cuáles son las alternativas que tiene el Tesoro para la incorporación de dólares

A su vez, el Tesoro dispone de $11,7 billones en depósitos en pesos, una posición que le otorga margen para adquirir dólares adicionales en caso de ser necesario.

La próxima etapa de la estrategia financiera estará centrada en una nueva colocación del Bonar 2028. La Secretaría de Finanzas publicará la convocatoria para la licitación, que se desarrollará en dos tramos: una primera ronda para determinar la tasa de interés y una segunda instancia en la que se definirá el monto adjudicado.

El Gobierno busca no utilizar las reservas del Banco Central

Actualmente, el Gobierno todavía dispone de un margen de USD 368 millones dentro del límite autorizado para este bono, cuyo cupo máximo es de USD 2.000 millones. A diferencia de lo ocurrido con el Bonar 2027, la decisión oficial es mantener ese tope y no ampliar la capacidad de emisión.

Si la colocación alcanza el máximo previsto, los depósitos en dólares del Tesoro ascenderían a USD 4.016 millones, acercándose prácticamente al total requerido para cumplir con los vencimientos de julio.

Una vez concluida la segunda vuelta de la licitación, prevista para la próxima semana, el equipo económico podrá determinar con precisión cuál es el monto faltante para completar el pago.

En caso de existir una brecha, el Tesoro podría utilizar parte de sus depósitos en pesos para comprar dólares al Banco Central. Si bien esta alternativa implicaría un impacto sobre las reservas internacionales, el Gobierno busca que esa utilización sea la menor posible.