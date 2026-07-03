Ciberestafas en compras online: cuáles son las claves para evitar fraudes al comprar entradas y realizar pagos digitales

Las compras de entradas para espectáculos, viajes y eventos masivos se convirtieron en uno de los escenarios favoritos para las ciberestafas. Frente a este panorama, Mariano Juárez, director de operaciones de SparkFound y consultor en ciberseguridad, explicó que el primer paso para reducir riesgos es verificar cuidadosamente la autenticidad del sitio web antes de realizar cualquier operación.

El especialista sostuvo que "lo que siempre pedimos nosotros obviamente es el control", y precisó que los usuarios deben comprobar que el sitio pertenezca a una empresa reconocida y que "la URL, que es el dominio, que nosotros colocamos en el navegador, obviamente esté correctamente escrito y corresponda a la empresa a la que estamos confiando nuestros datos para hacer la compra".

Cómo identificar un sitio seguro antes de comprar

Juárez recomendó desconfiar de los enlaces que llegan por correo electrónico o mensajes promocionales. "Siempre tratar de evitar darle clics a cuando nos vienen esas promociones directamente en un correo", remarcó.

Sobre el tradicional candado de seguridad del navegador, el especialista aclaró que continúa siendo una referencia importante. "El candado lo que nos va a asegurar es que la información que nosotros estamos colocando en el navegador va a viajar cifrada hasta el destino", explicó, al tiempo que aconsejó revisar los detalles del certificado para confirmar que corresponda a la empresa con la que se está operando.

También advirtió sobre otro riesgo habitual: conectarse desde redes Wi-Fi públicas. En ese sentido, afirmó que "no hacer transacciones, operaciones que requieran todo lo que son datos de tarjeta o movimientos de plata desde Wi-Fi que no son de confianza", ya que esas conexiones pueden ser vulneradas para interceptar información sensible.

Contraseñas, doble autenticación y prevención frente al phishing

El consultor recordó que muchas estafas comienzan con ataques de phishing dirigidos a empresas y usuarios. Explicó que, en algunos casos, los delincuentes logran modificar datos bancarios en facturas legítimas para desviar pagos hacia cuentas fraudulentas.

Ante ese escenario, destacó que las organizaciones fortalecieron sus controles internos, aunque insistió en que los usuarios también deben adoptar buenas prácticas de seguridad digital.

Entre las principales recomendaciones, señaló: "utilicen contraseñas robustas" y evitar reutilizar la misma clave en distintas plataformas. También recomendó "activar los tokens, los segundos factores de autenticación que hoy tenemos muchos en los dispositivos", además de revisar periódicamente los mecanismos de recuperación de cuentas, ya que suelen ser uno de los principales objetivos de los ciberdelincuentes.

Finalmente, Juárez alertó que, una vez concretado un fraude, los delincuentes suelen mover rápidamente el dinero entre múltiples cuentas. "Hacen un movimiento de dinero tan rápido por diferentes cuentas que en un momento ya se vuelve irrastreable", concluyó, al remarcar la importancia de actuar de inmediato, denunciar el hecho y cambiar contraseñas y medios de pago ante cualquier sospecha.