El dólar blue cerró en baja este viernes 3 de julio y el Banco Central volvió a comprar dólares

El dólar blue cerró este viernes 3 de julio con una baja respecto de la jornada anterior, mientras que las distintas cotizaciones financieras mostraron movimientos moderados.

Por su parte, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a intervenir con saldo comprador en el mercado oficial. Además, las reservas internacionales registraron una nueva suba y finalizaron la jornada por encima de los US$48.200 millones.

Dólar blue

El dólar blue cerró en baja este viernes 3 de julio. La divisa paralela cayó $15 respecto al cierre anterior. De esta manera, el dólar blue terminó la jornada con una cotización de $1.510 para la venta y $1.490 para la compra.

Dólar MEP

Por su parte, el dólar MEP con el bono GD30 se vendió a $1.526.

Dólar Contado con Liquidación

En tanto, el dólar Contado con Liquidación (CCL) se comercializó a $1.568,80.

Dólar Cripto

En el mercado de las criptomonedas, el dólar cripto cotizó en torno a $1.553,34.

Dólar Qatar, Tarjeta y Ahorro

El dólar tarjeta, que unifica las cotizaciones para consumos en moneda extranjera, se ubicó en $1.963.

Dólar Oficial

El dólar oficial minorista cerró en $1.510 para la venta según el promedio de los principales bancos. En tanto, el dólar mayorista, de acuerdo con Rava Bursátil, finalizó la rueda en $1.488,50 por unidad.

Balance del Banco Central

El Banco Central compró US$100 millones en el mercado cambiario durante la jornada.

En tanto, las reservas internacionales subieron US$233 millones, al pasar de US$48.004 millones a US$48.237 millones, y cerraron la jornada en ese último nivel.