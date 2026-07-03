Errores impositivos: cuáles son las fallas más comunes que pueden generar fuertes multas de ARCA

Los errores más habituales que cometen los contribuyentes pueden tener consecuencias económicas cada vez más severas. Así lo advirtió la contadora pública Aldana Fernández, quien repasó los principales incumplimientos detectados por ARCA y explicó qué recaudos deben tomar monotributistas y responsables inscriptos.

Fernández señaló que "los principales errores son, por ejemplo, no controlar el domicilio fiscal electrónico, no facturar todos sus ingresos o excederse de los límites del monotributo justamente por facturar todo, no presentar las declaraciones juradas antes del vencimiento y no pagar los impuestos y los aportes antes del vencimiento".

Los errores más frecuentes que pueden generar sanciones

Respecto del domicilio fiscal electrónico, explicó que muchos contribuyentes creen que la falta de lectura de una notificación evita sus efectos, cuando ocurre exactamente lo contrario. "Los martes y los viernes es el plazo de notificación de oficio, con lo cual, si vos no lo lees a la notificación, igual se considera, se te da por notificado", remarcó. Por ese motivo recomendó mantener actualizado el correo electrónico registrado en ARCA y revisar periódicamente el domicilio fiscal electrónico.

En cuanto al monotributo, aclaró que superar temporalmente el límite de la categoría no implica automáticamente una infracción. "Entre ventanas, facturar más del tope de tu categoría, no hay problema mientras te mantengas dentro del régimen, dentro del tope final del monotributo", explicó. Sin embargo, advirtió que quienes excedan el límite máximo deberán pasar al régimen general y que esa exclusión impide regresar al monotributo durante varios años.

Declaraciones juradas: las multas crecieron de manera exponencial

Uno de los puntos que más preocupación genera son las sanciones por incumplimientos formales. Fernández destacó que "las multas aumentaron un 100 mil por ciento respecto de lo que eran en 2025", y precisó que una persona humana que antes abonaba una multa de 200 pesos por presentar fuera de término una declaración jurada ahora enfrenta una sanción de 220 mil pesos.

La especialista recordó que el deber formal de presentar las declaraciones juradas es independiente del pago del impuesto correspondiente. "Acá lo que están sancionando es no haber realizado el deber formal de presentar la declaración jurada", enfatizó.

También aclaró que quienes dejaron de ser responsables inscriptos y pasaron al monotributo todavía deben cumplir con determinadas obligaciones pendientes. Como ejemplo, explicó que un contribuyente que cambió de régimen durante 2025 igualmente deberá presentar la última declaración jurada de Ganancias en 2026.

Por último, Fernández recordó que, en términos generales, las obligaciones tributarias prescriben a los cinco años, aunque aclaró que quienes adhieran al régimen simplificado de Ganancias previsto en la Ley de Inocencia Fiscal podrán reducir ese plazo a tres años.