Sebastián Waisgold: "Antes de invertir el aguinaldo hay que definir el plazo, la moneda y el riesgo"

Con la llegada del medio aguinaldo, muchos trabajadores evalúan si destinar ese ingreso extraordinario al consumo, cancelar deudas o invertir. Para Sebastián Waisgold, asesor de inversiones, la decisión debe comenzar por un diagnóstico financiero personal.

"Primero, los que cobran aguinaldo, ver si realmente con toda esa plata tienen que pagar deudas, cubrir gastos y si de eso queda algo", sostuvo. Y agregó: "Los que pueden invertir, los que les puede quedar, está bien disfrutar del aguinaldo, pero también tenemos que tener las alternativas siempre para pensar a futuro y armar nuestras carteras de inversión".

Para los inversores conservadores, Waisgold recomendó instrumentos en pesos que permitan superar el rendimiento del plazo fijo. "Los que quieren ganarle al plazo fijo, traigo una excelente alternativa, unas alternativas de bonos que son duales", explicó. Según detalló, estos títulos ofrecen cobertura tanto frente a una aceleración de la inflación como ante una eventual suba de las tasas de interés. Entre las opciones destacó el bono TTS26, el TTD26 y el TXMJ9, este último pensado para horizontes de inversión más largos, aunque con mayor volatilidad.

Acciones de Estados Unidos: oportunidades para perfiles más agresivos

Para quienes buscan mayor rendimiento y aceptan asumir más riesgo, el especialista puso el foco en el mercado estadounidense. "Hay acciones que han caído mucho y desde lo fundamental presentan oportunidades, no solo en precios, sino también de lo que se espera en ganancias", afirmó.

Entre sus principales recomendaciones mencionó a Microsoft, por su liderazgo en inteligencia artificial y servicios en la nube; McDonald's, como una alternativa defensiva; Nike, tras un balance que sorprendió positivamente al mercado; y Netflix.

No obstante, aclaró que "estas empresas son más para mantener mínimo un año, son inversiones que debemos mantener un año", remarcando la importancia del horizonte de largo plazo.

También analizó el comportamiento habitual de las ofertas públicas iniciales (IPO) y llamó a actuar con prudencia. "Las IPO, cuando una empresa sale a cotizar a la bolsa, lo que tiene que entender la gente es que no salen a cotizar porque la empresa salió, ya salió y hay inversores que necesitan salir", explicó.

En ese sentido, recomendó que quienes deseen participar en este tipo de operaciones limiten la exposición: "El que sea agresivo y quiera, bueno, no más de un 10% de la cartera".

Bonos y obligaciones negociables para diversificar la cartera

En materia de renta fija, Waisgold destacó obligaciones negociables de empresas de primera línea y bonos soberanos para distintos perfiles de riesgo. Entre las ON mencionó emisiones de Telecom e IRSA, mientras que para quienes buscan una alternativa conservadora dentro de los títulos públicos señaló: "Para perfiles más conservadores, hoy el AO27".

Finalmente, resumió el criterio central para cualquier decisión financiera. "Lo importante es plazo, en qué moneda quiero estar invertido y qué tipo de riesgo quiero tomar. Y en base a eso tomar decisión", concluyó.