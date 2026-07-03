La economía muestra señales mixtas: cae la actividad, sube el dólar y crecen las dudas sobre la recuperación

La economía argentina cerró junio con indicadores que reflejan un escenario heterogéneo. Mientras la actividad económica volvió a mostrar señales de desaceleración y la recaudación tributaria cayó en términos reales, el dólar registró su mayor avance mensual desde octubre, aunque todavía acumula una suba inferior a la inflación.

Al analizar el último dato del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), el economista Ramiro Tosi señaló que "el EMAE del mes de abril subió respecto al año, al igual mes del año pasado, 1,6%, pero si lo mirás respecto al mes anterior cayó 1,5%".

Para el entrevistado, el comportamiento evidencia una economía sin una tendencia firme de crecimiento. "Si querés, un semáforo amarillo", resumió al describir la volatilidad que muestran los últimos meses.

Además, explicó que el crecimiento interanual estuvo impulsado por pocos sectores. "Apenas tres sectores, que son el agro, minas y canteras e intermediación financiera, son los que explicaron el alza del indicador", sostuvo.

Dólar, deuda y financiamiento

En materia cambiaria, Tosi destacó que junio fue un mes de mayor presión sobre el tipo de cambio. "Junio fue un mes particular porque tuviste el mayor alza mensual del dólar desde octubre", afirmó. Sin embargo, aclaró que el movimiento todavía no modifica la tendencia del semestre. "Esa suba apenas supera el 2%, contra una inflación que a mayo fue del 14,7%, o sea que todavía el dólar sigue corriendo por debajo de lo que subieron los precios", explicó.

Respecto al próximo pago de deuda por US$4.400 millones, el economista aseguró que el Tesoro ya reunió los recursos necesarios mediante emisiones en el mercado local y compras de divisas, por lo que el vencimiento no debería generar un impacto significativo sobre las reservas internacionales.

El desafío del riesgo país

Consultado sobre la posibilidad de que Argentina vuelva a financiarse en los mercados internacionales en condiciones similares a otros países de la región, Tosi consideró que el principal condicionante continúa siendo la deuda con el Fondo Monetario Internacional.

"Argentina le debe al FMI 57.000 millones de dólares", recordó, y explicó que esa situación mantiene una prima de riesgo superior a la de economías como Uruguay, Brasil, Colombia o Perú.

Asimismo, señaló que para que el Gobierno pueda emitir deuda a tasas cercanas al 7% será necesario que el riesgo país se ubique en torno a los 300 puntos básicos. En ese escenario, estimó que entre julio y noviembre podría concretarse una primera colocación internacional de prueba para evaluar el interés de los inversores.