Crece la crisis del consumo: 9 de cada 10 familias financiaron la compra de alimentos

El consumo masivo continúa mostrando señales de debilidad pese a la desaceleración de la inflación. Según Germán Romero, los datos relevados por el Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas reflejan un escenario cada vez más complejo para los hogares argentinos. "El consumo absolutamente caído junio de 2026, comparado con junio de 2025, las ventas interanuales en los comercios de proximidad que comercializan alimentos han caído un 8,6%", afirmó. Además, remarcó que "la caída es la décima caída consecutiva", una tendencia que atribuyó a la pérdida sostenida del poder adquisitivo.

El especialista explicó que la desaceleración inflacionaria todavía no se traduce en una mejora del ingreso real. "No hubo un recupero del poder real del salario", sostuvo, y agregó que "los porcentajes mensuales van superando a lo que había en la mayoría de las paritarias, y eso, indefectiblemente, sigue quemando el poder adquisitivo". En ese contexto, señaló que "este consumo retraído, esta demanda interna que está paralizada en algunos sectores, lamentablemente, tiene que ver con la situación que atraviesan en general las familias".

Sobreendeudamiento, fiado y asistencia estatal para comprar alimentos

Romero alertó que el endeudamiento para acceder a productos básicos ya es una práctica generalizada. "En Córdoba, 9 de cada 10 familias financiaron alimentos durante el mes de junio", indicó. Según precisó, una parte importante recurrió al tradicional fiado debido a que agotó otras alternativas de financiamiento. "Lo que observamos es un sobreendeudamiento de las familias, pero a la vez están cortando las vías de financiación que la mayoría de las familias utilizan para alimentarse", explicó.

El informe también revela que la asistencia estatal se volvió indispensable para miles de hogares. "Hoy el consumo se está sosteniendo por ayuda estatal", afirmó Romero, tras señalar que el 57% de las familias no logró cubrir de manera satisfactoria la canasta básica alimentaria y que quienes sí pudieron hacerlo, en su mayoría, dependieron de programas sociales.

La crisis también golpea a los comercios

El director del instituto advirtió que el deterioro del consumo también afecta directamente a los pequeños comerciantes. "El comercio realmente vive horas críticas", aseguró. Explicó que el aumento de los costos fijos, la caída de las ventas y el crecimiento del fiado incobrable están generando un escenario cada vez más difícil. "Hay un 28% de morosidad y un 17,7% de incobrabilidad", detalló, al referirse a las compras realizadas bajo esa modalidad.

Finalmente, Romero sostuvo que la baja inflación, por sí sola, no alcanza para mejorar la situación social. "La inflación volvió a perforar el 2%, pero lamentablemente ese dato no se traslada a la microeconomía, no mejoró un ápice la realidad de las familias argentinas", afirmó. Como dato más preocupante, concluyó: "Cada vez tenemos un 53,2% de las familias que han suspendido alguna de las ingestas diarias", reflejando la profundidad de la crisis alimentaria.