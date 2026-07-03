Cómo puede Argentina aprovechar su nueva importancia estratégica para Estados Unidos

La relación entre Argentina y Estados Unidos atraviesa una nueva etapa marcada por los cambios del escenario geopolítico global. En Efecto Mariposa, el programa conducido por Jorge Argüello en Canal E, los especialistas Anabella Busso y Francisco Corigliano analizaron cómo debería posicionarse el país frente a una realidad internacional cada vez más compleja.

Ambos coincidieron en que la política exterior argentina debe construirse a partir de los intereses nacionales y aprovechar el creciente valor estratégico que el país adquirió por sus recursos naturales y su ubicación geográfica.

La política exterior debe partir del interés nacional

Para Anabella Busso, investigadora y docente de la Universidad Nacional de Rosario, el punto de partida de cualquier estrategia internacional debe ser una definición clara de las prioridades del país.

"Quizás el ejercicio que deberíamos hacer es pararnos en la Argentina, establecer nuestras prioridades, nuestros problemas, nuestras necesidades", sostuvo. En esa línea, explicó que esas prioridades deben abarcar a toda la estructura social y económica para luego diseñar una agenda que permita negociar con Washington y con el resto de los actores internacionales.

La especialista agregó que "con eso viene claro armar las estrategias de negociación con Washington y con otros actores", evitando que la agenda externa quede determinada exclusivamente por los intereses de las grandes potencias.

El litio y el Atlántico Sur aumentan la importancia estratégica de Argentina

Por su parte, el historiador especializado en política exterior Francisco Corigliano señaló que el contexto internacional modificó la percepción que Estados Unidos tiene sobre Argentina.

"Ahora la Argentina por el litio es relevante estratégicamente", afirmó. También remarcó que el país ganó importancia por su ubicación en el Atlántico Sur y por los cambios que atraviesa el comercio marítimo internacional debido al menor protagonismo del Canal de Panamá.

Una oportunidad para fortalecer la inserción internacional

Corigliano recordó que históricamente Argentina no ocupó un lugar prioritario dentro de la estrategia estadounidense, salvo en momentos de crisis internacionales.

"Estados Unidos históricamente nunca consideró a la Argentina un país demasiado relevante", explicó, al recordar episodios como la neutralidad argentina durante la Segunda Guerra Mundial o la Guerra de Malvinas, cuando el país sí captó la atención de Washington.

El desafío de aprovechar el nuevo escenario global

Para el especialista, el mayor interés estratégico que hoy despierta Argentina no garantiza beneficios automáticos. El resultado dependerá de la capacidad del país para transformar esa ventaja geopolítica en una herramienta de negociación y desarrollo.

En ese sentido, concluyó con un interrogante que, a su juicio, marcará la agenda de los próximos años: "¿Cómo va a aprovechar la Argentina esa ponderación más alta estratégica de Estados Unidos? Me parece que es la pregunta futura".