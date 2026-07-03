El director ejecutivo del Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA), Carlos Sinesi, habló con Canal E y analizó que el consumo de carne de pollo en Argentina continúa en niveles históricos y podría superar los 50 kilos por habitante durante 2026.

"El año pasado ya habíamos estado más de 49 kilos y hoy estamos considerando que estamos alrededor de los 50 o un poquito más. Esperemos cómo termine el año", señaló Carlos Sinesi.

La exportación de pollo busca expandir sus destinos

Asimismo, explicó que la evolución del consumo también dependerá del comportamiento de las exportaciones durante el segundo semestre. "Nos quedan pocos países por reabrir, y fundamentalmente países importantes como China y la Unión Europea", afirmó. Sobre este último mercado agregó: "La semana que viene, hay una reunión que puede definir la apertura".

Sinesi destacó que el crecimiento no se limita al pollo. Según los datos del sector, el consumo de huevos también alcanzaría un máximo histórico. "Casi 430 huevos por habitante para este año 2026", indicó, y agregó que, sumando las principales proteínas animales, "estamos hablando de 144 kilos, considerando 28 kilos de huevo".

El sector avícola no busca un enfrentamiento contra la carne vacuna

Sin embargo, aclaró que la industria no vive esta situación como una competencia con la carne vacuna. "No lo tomamos como una carrera", sostuvo. Y agregó: "Estamos preparados para exportar proteínas y creo que la única manera de crecer todas las cadenas es exportando".

Para el entrevistado, uno de los principales atributos de la carne aviar sigue siendo su relación entre calidad y precio. "El pollo lo que tiene es un precio para todos los bolsillos", afirmó.

Sobre los cambios en los hábitos alimenticios, señaló que, "hoy la mayoría de los argentinos hemos adquirido esto de hacer un deporte o hacer algo de ir al gimnasio o salir a correr", mientras que "por lo menos cinco veces a la semana la mayoría de los argentinos come pollo".