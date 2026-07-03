Raúl Etchebehere: "Está demasiado complicada la situación como para perder tiempo en contestar mentiras”

La Expo Rural 2026 abrirá sus puertas con expectativas récord, la presencia confirmada del presidente Javier Milei y un fuerte clima electoral dentro de la Sociedad Rural Argentina. En ese contexto, este medio se comunicó con el secretario de la entidad, Raúl Etchebehere, quien aseguró que la muestra está completamente vendida, destacó el momento que atraviesa la ganadería y respondió a las críticas del sector opositor encabezado por Marcos Pereda.

Raúl Etchebehere confirmó la presencia de Javier Milei en la inauguración oficial y recordó que incluso modificó su agenda internacional para asistir. "El Presidente confirmó. De hecho, como estaba viajando al exterior, acortó su viaje y viene el día de la inauguración, que va a ser el día domingo", planteó.

Fuerte presencia comercial en la Expo Rural

Sobre la magnitud de la exposición, sostuvo: "Más de 2.000 animales. Está completamente vendida, no hay un metro cuadrado libre. Un éxito total desde el punto de vista comercial". Y agregó: "Lo único que tenemos que hacer es que nos acompañe el clima y el tiempo para que el público pueda asistir".

En relación con la disputa electoral dentro de la Sociedad Rural Argentina, Etchebehere minimizó las críticas y aseguró que actualmente existe una sola lista oficializada: "Hasta el día de hoy hay una sola lista". Además, sostuvo: "Nosotros seguimos trabajando y trabajando con la gestión".

Interna electoral en la Sociedad Rural Argentina

Sobre la misma línea, agregó: "Está demasiado complicada la situación como para perder tiempo en contestar mentiras o diferentes visiones". Sobre la composición de la conducción afirmó: "De los 48 directores que somos, 45 estamos en una línea".

Frente a las acusaciones sobre supuestos desmanejos vinculados al sistema de registros genealógicos, el entrevistado rechazó las versiones. "No es un problema de registro genealógico, es el problema de los sistemas informáticos, del cambio de sistemas", resaltó.

En este sentido, señaló: "El sistema cuando se puso o se quiso implementar, no funcionó como se tenía que haber implementado". Según indicó: "Tomamos la decisión de llamar a una auditoría". También negó pérdidas económicas: "Primero que no se perdió plata, sino que usted invierte en un sistema, es una inversión".