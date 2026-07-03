Hidrovía: entusiasmo por la adjudicación de la concesión y se observa como un paso clave para mejorar la competitividad

La adjudicación de la nueva concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay fue celebrada por la presidente de la Cámara de Puertos Privados Comerciales, Gabriela Ardissone, quien analizó para Canal E que el proceso representa un hito para el comercio exterior argentino y permitirá mejorar la competitividad logística, reducir costos y avanzar con obras estratégicas para el sistema portuario.

Gabriela Ardissone remarcó que desde el sector privado impulsaban este proceso desde hace años. "Celebramos la instancia de este proceso, que ya se haya seleccionado un proveedor y sobre todo las condiciones en las que ocurre", afirmó.

Las mejoras en la hidrovía no correrían por cuenta del Estado

Asimismo, explicó que uno de los principales reclamos de las cámaras era que la concesión se desarrollara bajo riesgo empresario. "Que sea riesgo empresario, que sea sin subsidios ni garantías del Estado", señaló, y agregó: "Lo consideramos como un importante hito para la agenda de todo lo que tiene que ver con el sector agroexportador, por supuesto puertos, todo lo que es el comercio exterior argentino".

Ardissone destacó que la rebaja del peaje tendrá efectos positivos sobre toda la cadena logística y explicó que el beneficio alcanzará a distintos sectores productivos del país. "Es muy federal, es muy abarcativo y tiene impacto en todos los puertos de la región", sostuvo.

Cómo impactará la reducción de tarifas

Además, indicó que la reducción de tarifas también alcanzará al transporte de contenedores y a la actividad de cruceros, con "una reducción de entre el 60 y 70% de los costos de peaje".

Sobre el nodo agroexportador del Gran Rosario, la entrevistada explicó que la profundización de la vía navegable permitirá completar la carga de los buques en origen. "Esto es fundamental", afirmó. Y precisó: "Con las obras de profundización en marcha, puedan completar carga en su origen y no deben tener que ir a completar carga en los puertos del sur de la provincia de Buenos Aires o en países limitrofes".

Según desarrolló, esa mejora logística terminará beneficiando directamente al productor. "Todo lo que ocurra con los ahorros en cuanto a completar carga y poder optimizar el uso de los buques va a tener un derrame lógico al productor y eso es tal vez lo más importante", expresó.