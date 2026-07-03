Primer Congreso Mundial de Hampshire Down: "Somos muy reconocidos a nivel mundial como criadores acá en Argentina"

El vicepresidente de la Asociación Argentina de Criadores de Hampshire Down, Matías Márquez, pasó por Canal E y se refirió a que la Expo Rural 2026 será escenario del primer Congreso Mundial de la raza Hampshire Down, un hecho histórico que reunirá a criadores de distintos países en Argentina.

"La expectativa es grande porque es un evento muy importante, el primer Congreso Mundial que se realiza en la historia y orgullosos de que se haya elegido Argentina como sede dentro del marco de la Expo Ganadera de Palermo", afirmó Matías Márquez.

Expectativa por la representación de los criadores

Asimismo, también destacó el orgullo que representa participar como criador: "Como criador también, mucha expectativa de ir y participar porque estar dentro de ese evento a nivel mundial, pudiendo mostrar lo que nosotros criamos, es algo muy bueno".

El camino hacia este congreso comenzó en 2025, cuando la designación de Argentina fue anunciada durante la principal exposición ganadera del Reino Unido. "El lanzamiento realmente fue el año pasado, en junio, en Inglaterra, en la Royal Tree Country. La verdad que, bueno, desde ahí hasta acá se ha estado trabajando para poder llevar esto de la mejor manera", planteó Márquez.

Crece el reconocimiento a la ganadería argentina en el mundo

A su vez, explicó que la elección de Argentina como sede responde al reconocimiento internacional que alcanzó la genética nacional: "Somos muy reconocidos a nivel mundial como criadores de Hampshire acá en Argentina".

Más allá del momento histórico que vive la raza, el entrevistado reconoció que el sector atraviesa una situación de incertidumbre por la detección de scrapie. "Nosotros ahora estamos con un poco de incertidumbre a raíz de lo nuevo que pasó con la detención del scrapie", expresó.

Además, explicó que la enfermedad no representa un riesgo para el consumo humano: "Es una enfermedad que no afecta a las personas, a los seres humanos, por lo cual, no trae esa preocupación, la carne se puede consumir".