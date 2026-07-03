Nutrientes en los suelos: “Este es el tema más trascendente de la producción agrícola en la actualidad”

El investigador emérito y fitopatólogo, Daniel Plopper, alertó en Canal E sobre la baja reposición de nutrientes en los suelos argentinos y aseguró que la nutrición es uno de los principales desafíos para sostener la productividad de la soja y otros cultivos.

Daniel Plopper afirmó que, pese a haber dedicado más de cinco décadas al estudio de las enfermedades de las plantas, hoy considera que la nutrición ocupa un lugar central en la producción agrícola. "Yo considero, en mi opinión, que este es el tema más trascendente de la producción agrícola de la actualidad para muchos de los cultivos", planteó.

Preocupa el deterioro de la fertilidad en los suelos

Asimismo, explicó que el deterioro de la fertilidad está respaldado por información técnica y no por percepciones: "Estamos hablando de datos, no son opiniones ni sensaciones, estamos hablando de datos concretos de los niveles de fertilidad".

En ese sentido, Plopper recordó que la región pampeana fue históricamente considerada una de las más fértiles del mundo, aunque esa condición comenzó a deteriorarse. "Han ido disminuyendo niveles ya a un punto en que empieza a preocupar para la producción", resaltó.

Los suelos y su importancia para la competitividad

Según indicó, la intensificación agrícola y la escasa reposición de nutrientes explican gran parte del problema: "Nos mantenemos, el sector productivo se mantiene en cierta medida todavía competitivo porque está utilizando el recurso suelo, está recurriendo esa caja de ahorros que es el suelo en cuanto a nutrientes, pero esa caja de ahorros no es infinita, tiene el plazo de vencimiento".

El entrevistado sostuvo que la evidencia demuestra que la fertilización mejora la rentabilidad cuando las condiciones productivas acompañan. "Hoy en día, en la actualidad, los datos muestran que fertilizando el cultivo, invirtiendo en la fertilización, el productor obtiene un retorno", expresó.

No obstante, remarcó que el productor necesita previsibilidad para asumir esa inversión: "El productor agrícola hoy es un empresario, maneja una empresa y estas son decisiones empresariales".