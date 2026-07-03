Un informe proyecta una mejora del ingreso disponible, aunque persisten señales de alerta en el consumo

El ingreso disponible de los hogares volvió a mostrar signos de recuperación durante abril, luego de cuatro meses consecutivos de caída. Así lo reflejó el último informe elaborado por Empiria, que además anticipó una nueva mejora para mayo, aunque advirtió que el aumento de la mora en los préstamos destinados al consumo continúa siendo uno de los principales focos de preocupación.

El trabajo analiza la evolución de los ingresos familiares, el peso de los gastos fijos, el comportamiento del consumo y el nivel de endeudamiento. Si bien los datos muestran una mejora en algunos indicadores, el informe sostiene que persisten diferencias importantes entre los distintos segmentos de ingresos y que el escenario todavía presenta desafíos.

El ingreso disponible volvió a crecer en abril

Según el relevamiento, el ingreso disponible registró un crecimiento mensual del 1% en abril, interrumpiendo una racha de cuatro meses consecutivos de retrocesos. Además, las estimaciones preliminares de Empiria indican que durante mayo esa tendencia positiva habría continuado.

La recuperación estuvo acompañada por un incremento de los ingresos de los hogares, aunque también se observó un aumento en los gastos fijos, que crecieron un 0,8% durante el mismo período.

Los gastos fijos representan casi una cuarta parte de los ingresos

El informe señala que, en promedio, los gastos fijos consumen el 23% del ingreso total de los hogares. Sin embargo, existen fuertes diferencias según el nivel de ingresos.

En los hogares pertenecientes a los deciles 1 al 4, los gastos fijos representan alrededor del 32% de los ingresos, mientras que entre los hogares de mayores recursos, ubicados entre los deciles 8 al 10, esa proporción desciende al 14%. Esto evidencia una mayor presión sobre el presupuesto de los sectores de menores ingresos.

El consumo mostró una recuperación durante el primer trimestre

De acuerdo con el indicador elaborado por Empiria, el consumo creció durante el primer trimestre del año, aunque el desempeño fue dispar entre los distintos rubros.

Mientras el consumo de bienes durables mostró una evolución positiva, el correspondiente a bienes no durables continuó retrocediendo, reflejando un comportamiento heterogéneo de las decisiones de gasto de los hogares.

La mora alcanzó su nivel más alto

Uno de los principales llamados de atención del informe es el crecimiento de la mora, que alcanzó el 12%, el nivel más elevado de la serie analizada. Según el estudio, este incremento se explica principalmente por el deterioro en los préstamos destinados al consumo.

En el segmento de las empresas, la situación continúa siendo más favorable. La mora se ubica en 3,3%, aunque el reporte advierte que también mantiene una tendencia creciente.

El análisis de Empiria sobre la economía de los hogares

Empiria es una consultora dedicada al análisis económico y financiero que reúne especialistas con experiencia en los sectores público y privado. A través de sus informes periódicos, busca aportar información sobre la evolución de la actividad económica, los ingresos, el consumo y las finanzas de los hogares, con el objetivo de contribuir al análisis del escenario económico argentino.

El último reporte refleja un panorama con señales mixtas: mientras el ingreso disponible comienza a recuperarse y el consumo durable muestra mayor dinamismo, el aumento de la mora y el peso que aún tienen los gastos fijos sobre los ingresos familiares continúan representando desafíos para la economía doméstica.