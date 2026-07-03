La Escuela de Dirigentes que impulsa Karina Milei se expande a Misiones

Este sábado 4 de julio, La Libertad Avanza presentará formalmente su Escuela de Dirigentes en Posadas, Misiones. El objetivo de este nuevo espacio es capacitar a nivel político, institucional y técnico a los futuros referentes de la provincia.

El evento contará con la participación de Karina Milei, presidenta del partido; Martín Menem, vicepresidente; Adrián Núñez, legislador y presidente de LLA Misiones; y los diputados nacionales Diego Hartfield y Maura Gruber. En el marco de la expansión nacional del partido, Karina Milei encabezará una reunión con referentes locales. Este encuentro busca afianzar la organización interna, impulsar nuevos cuadros políticos y difundir las ideas liberales en la región.

Karina Milei llevará adelante la presentación

Por su parte, la presentación institucional estará coordinada por Valeria Soczyuk, directora general del espacio. Durante la jornada se darán a conocer los lineamientos de trabajo y se presentará al consejo académico, conformado por Gerardo Alonso Schwarz, Eduardo Cazenave, Daniel Ricardo García y Martín Ayala. Esta iniciativa forma parte de la estrategia de La Libertad Avanza para consolidar su estructura militante en las 24 provincias del país, priorizando la formación técnica y doctrinal de sus integrantes.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La cita tendrá lugar en el céntrico Hotel Julio César y funcionará, además, como una clara demostración de fuerza partidaria. El acto servirá para capitalizar el peso de Hartfield, quien viene de dar un batacazo en las legislativas de octubre del 2025, tras superar con más del 37% de los votos al candidato del oficialismo renovador, Oscar Herrera Ahuad. Esta jugada replica de forma exacta el modelo que la propia secretaria general de la Presidencia inauguró un mes atrás en Recoleta, cuando apadrinó a la primera camada de alumnos libertarios en la Ciudad de Buenos Aires.

Detrás de la agenda académica asoma un objetivo político innegociable: preparar el terreno para la carrera electoral. La misión que Karina Milei bajó a las bases desde fines del año pasado en Mar del Plata es consolidar la estructura del oficialismo a nivel nacional pensando en 2027.

Cómo es la escuela de formación política con la que Karina Milei quiere capacitar a los dirigentes de La Libertad Avanza

El freno a las giras y el nuevo esquema rumbo a 2027

El cronograma original de La Libertad Avanza preveía que el propio Presidente recorriera el interior del país para encabezar estos actos de apertura. Sin embargo, ese plan de acción quedó en el freezer luego del escándalo que terminó con la salida de Manuel Adorni del Gobierno. A pesar de esa pausa obligada, la mesa chica libertaria delegó el trabajo a la titular del partido, quien busca reclutar a los dirigentes que tendrán la responsabilidad de gestionar bajo las ideas de la Casa Rosada.

Con el reciente desembarco de Diego Santilli en la Jefatura de Gabinete, el Gobierno reconfiguró por completo su estrategia. Mientras el flamante funcionario apuesta a destrabar las reformas estructurales en el Congreso, la agrupación política se concentra en armar acuerdos o preparar batallas electorales directas con los distintos gobernadores. El propio Santilli no dejó dudas sobre el norte de la gestión al remarcar que le gustaría que el primer mandatario "vuelva a reelegir para que el cambio de la Argentina continúe y crezca por décadas".

En este escenario de ajedrez político, la llegada de la cúpula libertaria a Misiones funciona como un aviso contundente para los oficialismos provinciales. La Libertad Avanza ya no solo busca sumar apoyos legislativos temporales, sino que empezó a plantar bandera en distritos históricamente dominados por sellos locales fuertes.

TC/FL/LT