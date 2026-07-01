Adrián Ravier tomó distancia de Adorni: “Con Santilli vamos a intentar ser menos chocantes”

El nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier, comenzó a delinear el perfil que buscará imprimirle a la comunicación del Gobierno de Javier Milei. En una entrevista con TN, planteó que junto al nuevo jefe de Gabinete, Diego Santilli, intentarán mantener un estilo "menos chocante" que el de la etapa anterior, aunque dejó en claro que el rumbo de la administración libertaria seguirá siendo el mismo.

Ravier sostuvo que uno de los principales desafíos será mostrar con mayor claridad los resultados de la gestión, ya que considera que muchos de los avances logrados desde diciembre de 2023 no son percibidos por toda la sociedad. En ese sentido, aseguró que la Argentina atraviesa un proceso de transformación y afirmó que el país se encuentra "a mitad de camino" de los cambios prometidos durante la campaña presidencial.

Una nueva forma de comunicar

El funcionario explicó que la llegada de Santilli a la Jefatura de Gabinete y su desembarco como vocero representan el inicio de una nueva etapa para el Gobierno. Según indicó, la intención es darle mayor visibilidad a las políticas implementadas por la administración de Milei y adoptar un tono diferente en la comunicación oficial.

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"Con Santilli vamos a intentar ser menos chocantes", resumió al marcar la principal diferencia con el estilo que caracterizó la gestión de Manuel Adorni.

Aun así, aclaró que ese cambio no implica una modificación en las políticas del Ejecutivo. Por el contrario, remarcó que el objetivo será comunicar mejor los avances de la gestión y reforzar el mensaje oficial.

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Durante la entrevista, Ravier hizo un balance positivo de los primeros años del Gobierno y consideró que el país muestra señales de recuperación respecto de la situación heredada.

El vocero sostuvo que, si bien todavía quedan desafíos importantes por delante, la administración libertaria logró avances significativos en materia económica. Incluso llegó a señalar que la Argentina actual es muy distinta a la que recibió Milei al asumir la Presidencia en diciembre de 2023.

El reconocimiento a Karina Milei

Otro de los nombres que destacó fue el de Karina Milei, secretaria General de la Presidencia y principal armadora política de La Libertad Avanza.

Ravier aseguró que fue una figura determinante en la consolidación nacional del espacio oficialista y consideró que el crecimiento del partido en las provincias responde, en gran parte, a su trabajo político.

Qué dijo sobre Adorni y Santilli

Consultado por la salida de Manuel Adorni, Ravier evitó profundizar en la interna del oficialismo, aunque reconoció que el exfuncionario tuvo una primera etapa positiva dentro del Gobierno. De todas maneras, sostuvo que es momento de dejar atrás esa discusión y concentrarse en la nueva etapa.

"Hay que dejar de hablar de Adorni, la gente quiere hablar de otra cosa", afirmó.

En contraste, dedicó elogios a Diego Santilli, de quien destacó su capacidad para construir consensos con los gobernadores y su participación en la aprobación de distintos proyectos legislativos. Según explicó, existía un amplio acuerdo dentro del oficialismo para que asumiera la Jefatura de Gabinete en esta nueva etapa.

La referencia a Insaurralde

Durante la entrevista también fue consultado por la situación judicial de Martín Insaurralde. Sobre ese tema, evitó hacer valoraciones sobre las investigaciones en curso y sostuvo que corresponde a la Justicia avanzar en la causa.

No obstante, afirmó que ese tipo de episodios representan prácticas que el Gobierno busca dejar atrás y remarcó que el foco de la administración seguirá puesto en comunicar los resultados de la gestión.

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Antes de cerrar, Ravier recordó que su trayectoria estuvo ligada al ámbito académico y no a la comunicación política. "No vengo de la comunicación, vengo de las aulas y de la ciencia", señaló al explicar el enfoque que intentará darle a su nuevo rol como vocero presidencial.

LB